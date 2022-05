Familias y amigos de David de los Santos protestan frente a Ágora Mall

Santo Domingo, RD.- Familiares y amigos de David de los Santos protestaron esta noche frente al centro comercial Ágora Mall, en demanda de justicia y de que se esclarezcan los hechos en que falleció el joven.

Una gran cantidad de personas, entre estas personalidades, se sumaron a la protesta para pedir el cese de violencia policial y exigiendo justicia por el hecho.

Con pancartas en manos con mensajes como "ni uno más", "queremos justicia, su muerte no quedará impune", "Policía no me mates", entre otros, pedían a las autoridades castigar a los responsables.

Sobre el incidente

El incidente que provocó la detención de David de los Santos ocurrió el pasado miércoles 27 de abril siendo las 7:52 de la noche en la perfumería Senses. Donde, el hoy occiso, habría tenido una discusión con una mujer.

La discusión se habría tornado violenta y por esa razón se habría procedido a llamar a los miembros seguridad de la plaza Ágora Mall. Estos de inmediato procedieron a retenerlo y llamar a la Policía para que sea arrestado.

Se recuerda que Ágora Mall había informado que De los Santos “protagonizó un altercado contra una señora en el mall, quien informó a nuestro personal de seguridad y se procedió de inmediato a llamar a la Policía Nacional. Quienes se apersonaron a nuestras instalaciones y procedieron a retirarse con el joven”.

El centro comercial puso a disposición de las autoridades los vídeos de la retención de David de los Santos en el área de seguridad. Pero, la tienda Senses no suministro ninguno porque no tenía la captura del incidente.

Vídeo muestra reacción de David

Un vídeo que ha llegado a la redacción de CDN muestra la reacción de David de los Santos cuando fue retenido por miembros de la seguridad de Ágora Mall.

En el mismo, se muestra como David de los Santos golpea un archivo de metal que hay en la sala de una forma descontrolada, y como se para de forma desesperada delante de los agentes del centro comercial.

Mientras que la familia de David de los Santos denunció que su pariente lo golpearon salvajemente cuando se encontraba detenido en el destacamento del Ensanche Naco. Situación que provocó que fuera llevado al Hospital Darío Contreras donde falleció.

El acta de defunción emitida por el centro asistencia indica que el hombre habría fallecido por golpes contusos.