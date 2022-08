Inicia velatorio del comunicador Manuel Taveras Duncan en la Funeraria Blandino

Santo Domingo. – Los restos del comunicador Manuel Taveras Duncan, están siendo velados este sábado en la capilla La Paz de la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Sus restos serán sepultados en el Parque Cementerio Puerta del Cielo a las 3:30p.m.

El animador de béisbol perdió la vida tras recibir dos disparos durante un incidente con el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); Félix Alburquerque Comprés.

Alburquerque Comprés fue identificado como la persona que mató a tiros al exanimador de los Leones del Escogido; posterior a una supuesta discusión en una parque donde venden comida rápida. .

De acuerdo con la Policía Nacional, el incidente inició por una discusión entre ambos mientras se encontraban en parqueo del establecimiento Rico Hot Dog, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres esquina Romulo Betancourt.

Alburquerque Comprés, emitió ciertas declaraciones antes de entregarse la noche del viernes a la Procuraduría General de la República, luego de una orden de arresto en su contra por la muerte del animador Manuel Duncan.

“Supuestamente que a él le cayó cachú en la camisa, en el poloché, y él me vio riéndome y pensó que yo me estaba burlando de él, cuando yo digo me voy y este tiguere viene sin yo hacerle nada, y yo le pregunté señor, por qué usted me agrede”, explicó Comprés durante una videollamada ofrecida a una periodista.