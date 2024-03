Indignación en Cambita por muerte de Kiko la Quema

San Cristóbal, RD.- Los munícipes de la comunidad de Cambita, en San Cristóbal, mostraron indignación tras la muerte de Kiko La Quema, quien era considerado el delincuente más buscado por la Policía Nacional.

Aseguraron que con la presencia de Kiko otros delincuentes no se atrevían a hacer daño a los residentes de este sector. En tal sentido, afirmaron que, a pesar de que era un criminal, mantenía el orden.

«La Policía ahora que tome carta en el asunto y haga su trabajo, ahora en Cambita. Si no se ponen va a ver mucha delincuencia. Él ponía orden aquí, no se robaba, no se atracaba», manifestó uno los residentes de dicha zona.

José Antonio Figueroa, conocido como Kiko La Quema, fue abatido la noche de este viernes por las autoridades policiales al enfrentar una patrulla de la institución del orden que trató de apresarlo en la comunidad de Cambita.

En las afueras del Hospital Municipal Cambita donde se encontraba el cadáver de Kiko La Quema se podía apreciar varios simpatizaste del destacado malhechor.

La red criminal de “Kiko La Quema”

En diciembre de 2023, la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal impuso 12 meses de prisión preventiva. Esto, como medida de coerción en contra de dos hombres imputados por pertenecer a una organización criminal.

Según el Ministerio Público, esta red se dedicaba al narcotráfico y lavado de activos. Dicha red la encabezaba el prófugo Kiko La Quema.

Los encartados son el teniente coronel retirado de la Policía Nacional, Elvis de la Rosa de León y Ángel Miguel Figuereo, hijo del prófugo Figuereo Bautista.

A Jonathan Emeterio Lorenzo, se le impuso garantía económica de 30 mil pesos en efectivo, el impedimento de salida del país y presentación periódica.

En el caso de De la Rosa, en su condición de miembro retirado de la Policía Nacional, cumplirá la medida en la cárcel policial del Centro de Operaciones Especiales. Figuereo Bautista lo hará en el centro CCR-17 Najayo Hombres.

También le impusieron prisión preventiva a Wilkin Lorenzo Moreta y presentación periódica a Ana Luisa de Jesús, ambos miembros de la red.