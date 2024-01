Sánchez Ramírez, RD. – Un hombre hirió a machetazos a dos mujeres en el municipio de Cevicos por supuestos motivos pasionales.

El hecho ocurrió en la comunidad Sabana del Río, en la provincia Sánchez Ramírez donde residen las víctimas María Nelis González, quien recibió 4 estocadas en la cabeza y Leidi María Lora, esta última ex-pareja sentimental del agresor Arcadio Chávez González (papón), quien la habría amenazado en reiteradas ocasiones con quitarle la vida por celos.

«Ese señor decía allá, cuando llegó donde mi familia que me iba a matar y que luego se iba a matar él , entonces cuando yo llegué no me dijeron nada. Él fue donde mi abuelo y me quería brincar y yo le decía a mi primos que grabaran». Dijo, Leidi Maria Lora, la señora herida.

Tras inferirle los machetazos el agresor emprendió la huida con destino desconocido por lo que se encuentra Prófugo. Por esto las autoridades lo están requiriendo para someterlo a la acción de la justicia.

Por su lado, la Policía Nacional informó que ya activó su búsqueda.

Hombre hiere de un tiro a su pareja sentimental y luego se suicida en SFM

Un hombre hirió de un disparo a su pareja sentimental y luego se suicidó durante la noche de este domingo 25 de diciembre en esta ciudad.

El fallecido es Jonathan Tavárez, quien era agente de seguridad, y quien le habría propinado un balazo a Luisa Rodríguez y luego decidió acabar con su vida.

«Yo estaba acostada y él llegó y tocó la puerta y yo le abrí. Él entró buscando a ver si había hombres, y me tiró uno y yo me tranqué en la habitación. Después él me dijo que abriera la puerta, que ya no iba a pasar nada, entonces yo salí. Cuando yo salí que le vi la intención de agredirme nuevamente me mandé, me caí, y cuando me caí, él me disparó el tiro», dijo Luisa Rodríguez.

La mujer indicó que luego de herirla, el homicida se sentó detrás de ella y al verla gritar, se disparó el tiro mortal.