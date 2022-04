Samaná, RD.- Un hombre de nacionalidad haitiana, que fue herido de varias estocadas en hora de la noche del Jueves Santo en la provincia de Samaná, pidió a su agresor que se entregue a las autoridades lo antes posible.

René Dume narró a CDN cómo ocurrieron los hechos cuando el pasado viernes el nombrado Feliciano Sánchez, le propinó varias estocadas con un arma blanca en el barrio La Plazoleta de este municipio de Sánchez, de la provincia de Samaná.

“Me asechó en los banquitos de La Plazoleta, medio un palo, cuando sentí el palo y volteé a mirar para atrás vi que era él; le agarré el palo, entonces me entró el cuchillo y lo partí en las manos y se me mandó. Lo agarré por atrás y le dije ¡mira loco! Me quiere encharcá, tú eres una basura, si tú fuera un hombre de verdad yo te hubiera matao, y lo agarré y le dije: vete, no te voy a matar”, narró Dume.

Pidió a los familiares de su verdugo que le ayuden a cubrir los gastos de los medicamentos y procedimientos médicos que le han realizado para curarle las heridas.

La víctima la intervinieron inmediatamente en un centro clínico de esta ciudad de Samaná. Se le realizó una cirugía el cual debe pagar unos 385 mil pesos, por lo que pide a los familiares de Sánchez hacerse cargo de los gasto.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de un local comercial de la zona. Sin embargo, Dume no quiso presentar su rostro por motivos de seguridad.

El herido dijo que espera que las autoridades competentes hagan el trabajo del apresamiento de su verdugo, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Por: Federico Rutan