Hombre denuncia abuso policial en Santa Bárbara de Samaná

Un hombre residente en la comunidad Juana Vicenta del municipio Santa Bárbara, en la provincia Samaná, denunció que fue víctima de abuso policial al recibir una brutal golpiza por parte de dos agentes de la Policía Nacional.

Andresito Green aseguró a este medio que dos policías a quienes identificó como Adonis Ramón, y otro de apellido Medina, fueron los causantes de la agresión en su contra.

“Él tomó la esquina de la pistola y me dio con ella en la cara, luego me lanzó al piso y el otro me tomó por el pecho. Me arrastraban y mira cómo me dejaron”, narró Green.

De acuerdo con el testimonio de la víctima y su padre de nombre Moisés Green, el miembro de la uniformada lo golpeó porque se opone a que éste viva en concubinato con una hija del agredido en una casa que en su condición de padre habría construido para ella.

“Yo se la construí y ahora me han puesto que ni siquiera puedo llegar al patio donde vive. Yo quiero que las autoridades hagan algo, porque le dio un tiro a mi hermano y ahora mira lo que me hace a mí”, manifestó.

Exequiel Stevens, abogado de la víctima, dijo que el día de hoy están haciendo formar acusación contra los agentes que usaron el uso de la fuerza.

De acuerdo con la información, los agentes policiales acudieron al lugar porque Green tiene una orden de arresto por mantención pero se excedió al uso de la fuerza según su abogado.

Los querellantes esperan que tanto el Director Policial investigue este hecho y que en los tribunales se haga justicia.

Por: Federico Rutan