Hato Mayor: autoridades buscan joven tras propinar de varias estocadas a otra

Hato Mayor, RD. -Una joven hirió a otra con un arma blanca en distintas partes del cuerpo, cuando sostenían una pelea en el sector de Villa Ortega en la zona norte de Hato Mayor.

La joven herida fue identificada como María Esther Velásquez Laureano, de 20 años, residente en el sector donde ocurrió el hecho.

Ese día ella me estaba buscando, yo estaba donde mi mamá, ella fue a la esquina de mi casa buscándome. Me escribieron decíendo que Arisleidy estaba preguntando por mi y que me mando a buscar. Me dijeron que era para arreglar las cosas y yo fui porque como era supuestamente para arreglar las cosas, entonces cuando yo me acerque a ella, me tiró una galleta y yo le brinque. María Esther Velásquez Laureano, victima de arisleidy.

Familiares esperan que la nombrada Arisleidy sea apresada y puesta en las manos de las autoridades para que se haga justicia.

Las autoridades exhortan a la agresora de Velásquez Laureano que se entregue por la vía que entienda para que responda por sus hechos.