Santo Domingo, RD.- Haitianos residentes en República Dominicana aseguran que sólo Dios podrá solucionar la crisis económica y social que atraviesa su país.

Sin embargo, entienden que el Gobierno dominicano pudiera tomar algunas medidas que faciliten la vida de los haitianos que se encuentran en suelo dominicano.

Ante la inestabilidad que se vive en Haití, haitianos residentes en República Dominicana no pierden las esperanzas.

Esperan que, mientras llega un milagro divino que ponga fin a la crisis, el Gobierno dominicano tome medidas que les brinden tranquilidad a los están el territorio nacional.

Cuentan que la prohibición de emisiones visas los ha alejado de sus familiares y que constantemente están siendo detenidos, ante la falta del carnet que certifica su estatus en el país.

Vicent Julmice asegura que Haití es difícil buscar solución porque en el país siempre hay un problema.

Oland Jean afirmó que ahora mismo tiene dos hijos en Haití, pero no puede traerlos por falta de pasaportes.

Conscientes de que la solución de sus problemas está en las manos de los propios haitianos, exhortan al primer ministro, Ariel Henry, ceder el cargo en favor del bienestar de su país.

Haitianos en el mercado

Pese a la situación de inseguridad y violencia, el mercado binacional en Jimaní, provincia Independencia se desarrolló ciertas limitaciones este jueves, pero con poco flujo de compradores.

Continúan los disturbios y la fuga de más de tres mil delincuentes de carteles haitianos.

«Está malo, malo, todo está malo, no hay gente, no ha pasado nadie. No hay paso y si no hay paso la cosa está malo», dijo un comerciante haitiano.

Por Jonan González