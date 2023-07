Bahoruco, RD.- Indignados maestros y comunitarios de Bayahonda abandonan las deterioradas aulas del centro educativo Mauricio Báez y paralizaron sus labores docentes, en reclamo de que atiendan las múltiples denuncias que han venido haciendo durante años por el progresivo deterioro que presenta la infraestructura.

La concentración estuvo encabezada por el director del plantel, Miguel Ángel Pérez, quién mostró la cruda realidad a la que se afrontan tanto los alumnos como los profesores que durante más de 7 años imparten docencia en medio de precariedades, limitaciones y temor a un derrumbe.

Solicitaron al Ministerio de Educación la construcción de la verja perimetral, un comedor, laboratorio de informática, salón para docentes, un departamento de orientación y psicología, así como también la reparación de la cancha deportiva, baños, sépticos y ventanas, entre otras.

En ese sentido Yoryina Méndez y Juana Florián Sánchez, ambas residentes de la comunidad, pidieron a las autoridades acudir en su auxilio antes que el histórico centro de enseñanza colapse.

El centro escolar, perteneciente al distrito educativo 18-02 de Tamayo, cuenta con ocho aulas con la modalidad de jornada extendida en el nivel de inicial y básica, impartiendo docencia hasta el sexto grado.

Advirtieron a las autoridades que de no tomar acciones rápidas y solucionar el problema, no iniciarán el año escolar 2023-2024, para no arriesgar la vida de los alumnos, cuerpo docente y personal administrativo.