Familias pobres en Azua sufren vicisitudes en temporada de lluvia

En Azua, dan a conocer las vicisitudes que pasan varias familias de escasos recursos cuando llega la temporada de lluvia.

Uno de los que resulta afectado es el envejeciente Valentín Soto Rodríguez, de 72 años, quien clama a Dios, debido a que su casita se encuentra ubicada a la orilla de la “Cañada del Concón”.

“Pongo la fe en que Dios me va a cuidar yo aquí solo y cuando pasa el agua, yo digo señor, tú eres grande y poderoso, tú eres el que tiene el poder para todo” indica Valentín Soto Rodríguez, quien reside en zona vulnerable.

Esa misma preocupación predomina en Francisco del Jesús Román, de 55 años y con una sola pierna, se dedica al motoconcho, pero cuando está lloviendo se le dificulta salir a trabajar.

“Después que perdí la pierna me he dedicado al concho para sobrevivir, para mantener mi familia honradamente” precisó.

En el distrito municipal Los Negros, la joven Ana Emilia Figuereo está viviendo una situación diferente. Esta hace un llamado al presidente Abinader para poder construir su casa, debido a que es madre de tres niñas y su vivienda se encuentra en deterioradas condiciones.

Otros afectados en temporada de lluvia en Azua

Bienvenido Nova, conocido como “Tierra”, también pasa una situación verdaderamente crítica, debido a que el techo de su casa tiene un gran agujero y cuando llueva se inunda la vivienda. Indicó que recibió la promesa del Ministerio de la Vivienda de que lo ayudarían con su casa, por lo que aún se encuentra a espera de que se cumpla lo ofrecido.

De igual manera, Guillermo Ramírez Ramírez, conocido como “Viejo Largo”, narró que cuando llueve su situación empeora.

“Estoy pasando hambre, calamidad, necesidad. Cada vez que llueve se moja los techos por detrás, cayéndose, con grietas. Yo quiero que el gobierno me ayude con una pensión que me la prometieron y no me han ayudado” expresó Ramírez.