Familiares de joven hospitalizado solicitan ayuda para realizar procedimientos médicos

Familiares del joven Ramón García de 33 años, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital Dr. Vinicio Calventi tras un accidente de tránsito, han solicitado la ayuda de Yadira Henríquez, directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia. Su petición es obtener una orden de pago que les permita cubrir los procedimientos médicos necesarios para su familiar.

Ramón García sufrió un accidente de tránsito mientras trabajaba como vendedor de huevos en el municipio Los Alcarrizos. El incidente involucró a un minibús que se dio a la fuga. Los familiares han mencionado que Ramón necesita una espirometría, una tomografía de cara maxilar y una reconstrucción en 3D, procedimientos que solo se llevan a cabo en el Centro Diagnóstico Especializado E Imágenes Cedisa y Panorámica Digital y ascienden a un costo total de 7,500 pesos.

Es importante destacar que los familiares no están solicitando dinero, sino una orden de pago del Plan Social. Argumentan que tienen una cita programada para los estudios médicos el día de hoy a la una de la tarde en Cedisa, ya que el seguro no cubre estos procedimientos y ellos no tienen los recursos económicos para costearlos.

Si desea ayudar al joven Ramón García, puede comunicarse al número (809) 851-7473.