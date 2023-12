Santo Domingo, RD. – A ritmo de «esta tierra es de nosotros y no nos vamos a detener», decenas de ciudadanos marcharon este martes hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) alegando que son propietarios de los terrenos donde se encuentra la terminal aeroportuaria.

Con una copia del que dicen es el título original de dichos terrenos, la Familia Mosquea, asegura que Aerodom no cuenta con papeles que avalen que la propiedad le pertenece. En cambio, aseguraron que El Ministerio de Hacienda reconoció que ellos son los verdaderos dueños.

Que nos resuelvan esto. Aerodom no tiene títulos de nada de esto, nosotros si tenemos, los terrenos nos pertenecen a la familia Mosquea. No es pidiendo que estamos, no le estamos pidiendo a Aerodom. Es reclamando lo nuestro.

Decían las personas de la protesta.