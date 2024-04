En Yamasá dejan juramentada nuevas autoridades

Yamasá, RD. – El municipio de Yamasá extrena nuevas autoridades con el proyecto de las «nuevas ideas», donde el alcalde Cruzdeyvi de los Santos dio un plazo de 15 días a los funcionarios a los incubentes del cabildo para que presenten sus declaraciones juradas de bienes

«Hemos instruido que si en los próximos 15 días los regidores y funcionarios no han presentado su declaración jurada, vamos a autorizar que se pare el pago del mes de mayo», dijo Cruzdeyvi de los Santos, alcalde posecionado.

Cruzdeyvi de los Santos. (Foto: fuente externa)

El nuevo alcalde reveló que solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas pero que también pagarán una privada para determinar si hay irregularidades

Durante el discurso de rendición de cuentas el el tesorero saliente, Tomás Fajardo manifestó que se deja una deuda millonaria. Dijo que las cuales deben ser pagadas por las nuevas autoridades

«Esta administración al último corte del día de hoy tiene deuda por pagar la suma de 9 millones 209 mil 769. 64 pesos», Tomas Fajardo, ex tesorero.

Ante la situación, el ex alcalde Neno Bisono salió en defensa de su gestión, asegurando que esas deudas no son ciertas, debido a que esperan un depósito.

Este ayuntamiento no debe,esta fue una de las mejores gestiones, una gestión transparente y sin deuda. El ayuntamiento no debe, ahora lo que se debe es porque no han depositado, ahora cuando depositen ya queda pago. El ayuntamiento está limpio, aseguró Neno Bisono, ex alcalde.