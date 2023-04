Empleada de INAIPI pide licencia permanente para cuidar hijo con parálisis cerebral y varice esofágica

SANTO DOMINGO, RD. – La madre de un niño de 10 años, diagnosticado con parálisis cerebral, desnutrición y varices esofágicas, solicita ayuda para cubrir los costosos tratamientos de la enfermedad, así como para suplir las proteínas, alimentos especiales e insumos para la higiene del menor. Los gastos superan los 30 mil pesos mensuales.

Sin embargo, Carelin Mercedes Vélez López, de 34 años, manifiesta que, por ahora, lo que más le interesa es que la primera dama, Raquel Arbaje, le ayude a conseguir una licencia permanente en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), donde lleva casi seis años desempeñando el cargo de secretaria, ya que, es madre soltera, y pronto tendrá que renunciar a su empleo, para cuidar a su hijo Emir de Jesús Vélez.

Cuenta que su niño lleva cinco transfusiones de sangre en lo que va de año, mientras que en 2022 le hicieron 11, en razón de que expulsa la sangre, como consecuencia de la varice esofágica que le diagnosticaron. Comenta que el niño también padece de desnutrición, debido a que los alimentos no les llegan al estómago.

El drama humano de la parálisis cerebral

Con los ojos sollozos y voz entrecortada, esta joven madre manifiesta que: “Me he visto en la obligación de hacer este video, porque no he encontrado a nadie ni ningún político que me ayude a conseguir una licencia permanente en mi trabajo. A mi hijo le diagnosticaron varice esofágica en el estómago, está expulsando la sangre y debe someterse a una cirugía, pero temo que pueda morir”.

Hace una breve pausa, traga en seco y prosigue: “Desesperada, hago este video porque no puedo seguir laborando, desempeñando mi cargo como secretaria, primero, porque el niño necesita un cuidado 24 horas y porque no he encontrado una persona que se quede bajo su cuidado. Solo una madre puede con esto”.

Desde el momento que fue diagnosticado con la condición, la dama ha lidiado con la difícil situación que le ha quitado la movilidad por completo a su primer vástago. Y, como si no fuera suficiente, está a punto de perder su empleo, lo único que tiene para alimentar a su niño.

Relata que en ocasiones tiene que dejar su niño solo en la casa para irse a su trabajo. Pese a la dificultad económica que enfrenta dice estar optimista y preparada para seguir lidiando con los retos que se les presenten en el camino.

Si desea cooperar con la señora Carelin Vélez y su hijo, residentes en Villa Taía, provincia Hermanas Mirabal, puede contactarla al número 829-782-2103.