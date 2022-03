Emiten orden de arresto contra mujer amenazó taxista con arma de fuego

Santiago RD.- Las autoridades emitieron orden de arresto contra una mujer que a punta de pistola se negó a pagar un servicio a un taxista de Santiago.

A través de un video se observa como la mujer con pistola en manos lanza improperios y amenazas al taxista Edwin de Jesús Lora Veras de 30 años. Aseguró que abordó a la dama en el centro de diversiones Plaza Gómez Díaz en la avenida Hispanoamérica en Santiago. La llevó hasta a su residencia en el Caimito Abajo en La Vega.

Lora Veras, quien presta servicios en la unidad 141 de Taxi Monumental, agregó que al llegar a su residencia la mujer se negaba a pagar y solo le dio el 50% del costo de la carrera. Sostiene que al ver la agresividad de la dama dejo de grabar y se retiró.

“Me puse nervioso y dejé de grabar por un instante, mientras ella me hacía reclamo y me amenazaba. Al parecer la pistola se le encasquillo, pero cuando la puso a funcionar me hizo un disparo y yo huí del lugar”, indicó.

Pasado esto la señora entró a su residencia y salió con el arma, que la manipuló presuntamente con intenciones de dispararle, por lo que solicita a las autoridades identificarla y actuar en consecuencia.

La violencia un mal que afecta al país

La inseguridad ciudadana se mantiene como uno de los principales males que afectan al país, pese a las distintas iniciativas de las autoridades. Las recientes muertes violentas aumentan la percepción de inseguridad de la población, donde se encuentran taxistas, mensajero y policía entre las víctimas de violencia

Dos taxistas, un mensajero e incluso un miembro de la Policía Nacional se cuentan entre las cifras de muertes violentas registradas en días recientes.

Entre casos que han llevado luto a hogares se incluye el del taxista, Alberto Grullón Uceta, estudiante universitario que en su tiempo libre operaba Uber.