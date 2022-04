Santo Domingo, RD.- Los congresistas dominicanos gozan de una serie de beneficios que los hacen miembros del exclusivo club de funcionarios más privilegiados del país y región. En ocasiones se retiran a hoteles y resorts para concentrase mejor y estudiar proyectos de ley, gastos que no son transparentados. En una investigación presentada en Reporte Especial con Julissa Céspedes, se confirma que del presupuesto para este año, el Poder Legislativo se llevará 7 mil millones de pesos. Este costo mantiene a nuestra nación, de acuerdo con estudios, entre los cinco primeros países de la región con mayor gasto legislativo.

Recientemente ha suscitado crítica que los legisladores, para estudiar algunos anteproyectos de ley, se retiran a hoteles y resorts que se pagan con impuestos del pueblo. A pesar de los beneficiosa que pudiera ser esta práctica, no se ha traducido en la aprobación de las piezas legislativas.

La polémica se desató a raíz de las declaraciones de Pedro Catrain, senador del PRM por Samaná. Catrain informó que los 23 legisladores que conforman la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Ley de Extinción de Dominio tenían planes de realizar un retiro. Pero se canceló, probablemente por las críticas.

Discuten proyectos de ley en hoteles de lujo

Los legisladores hicieron dos retiros en un periodo de pandemia a un hotel cinco estrellas. Ningunas de las piezas discutidas se convirtieron en ley.

No es la primera vez que se da, y que los frutos del mismo están muy en entredicho. A principios de octubre del pasado año, un grupo de 27 legisladores que integraba la comisión bicameral que estudiaba el proyecto de ley de Código Penal se retiró desde el 30 de septiembre hasta el 3 de octubre en el Hotel Hilton La Romana. El objetivo era discutir los temas en los que no se había llegado a un consenso para aprobar esa ley.

La comisión estuvo integrada por 18 diputados, y 9 senadores. En la actualidad se desconoce la cantidad exacta de integrantes que fue al hotel. Medios nacionales señalaron que los 9 senadores se hicieron acompañar de 15 funcionarios. Si les sumamos los 18 diputados, tendríamos un total de 43 personas alojadas en el hotel.

El costo por noche en una habitación sencilla en el Hilton supera los 300 dólares. Según el Senado de la República, ellos pagaron RD$10,255 por habitación. El programa Reporte Especial tuvo acceso a un documento donde se constató que ese fue el monto por habitación. Sin embargo, se le añadió otras actividades extras, como refrigerios, estación líquida permanente, audiovisuales, y ambientación del salón. El Senado pagó 1 millón 551 mil 418 pesos.

Se desconoce el monto que pago la Cámara de Diputados.

A pesar de esa estadía, el Código Penal sigue en los archivos del Congreso Nacional, y lleva casi 22 años siendo estudiado por los legisladores.

Algunos legisladores han definido los retiros a los resorts y hoteles como un sacrificio legislativo. Alegan que deben de ir a trabajar en sus días libres a un hotel, que en ocasiones es de cinco estrellas.

Y hasta la comisión de deporte se reúne en hotel de lujo

A mediados de enero de 2021 la Comisión Permanente de Deporte de la Cámara de Diputados realizó un retiro en el Hilton La Romana. Estudiarí la Ley General de Deportes.

Los diputados miembros de la comisión de deporte son: Heriberto Aracena Montilla, presidente en funciones, Pedro Botello, presidente, Yenrry Acosta Ovalle secretario, Alexander Cuevas, Carlos Amarante García, Dorina Rodríguez, Gregorio Domínguez, Ignacio Aracena, Jesús Martínez Alberty, Juan Echavarría Milane, Llanelis Matos, Mateo Espaillat, Melvin Lara, Olfanny Méndez, y Rafael Cuevas Jiménez.

El programa Reporte Especial solicitó vía Acceso a la Información de la Cámara de Diputados la relación de los gastos por retiros a resorts y hoteles. No recibió respuesta.

No se sabe a ciencia cierta cuántas personas asistieron al retiro. En el Instagram de los diputados se colgaron varias fotos de su estadía de 5 días y 4 noches en el Hotel Hilton La Romana. En una red social del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, están colgadas algunas imágenes del encuentro. En ellas figuran 19 personas, algunas con camisas mangas largas. Otros con un estilo más playero.

En efecto, suponiendo que los 19 legisladores se hospedaron en una habitación sencilla, el costo mínimo por noche es de 396 dólares por noche. Esa cifra, multiplicada por cuatro noches y cinco días, suma 1,200 dólares por persona. Por lo que, el monto pagado por los 19 legisladores sería de 22,800 dólares. Llevado a pesos dominicanos, el monto alcanza 1, 276,800. Ese monto sin contar las demás personas que fueron invitadas a ese encuentro.

El diputado Pedro Botello reveló que él asistió con su familia. Pero que, en su caso, él costeo los gastos del alojamiento de los mismos.

La ley que se discutió se debió aprobar el 27 de febrero de 2021. No sucedió así.

En resumen, dos retiros a un resort del Este para estudiar y socializar leyes que no han sido aprobadas. , y que significaron un gasto millonario para el Estado y que a su vez no es posible cuantificar debido a que la fuente oficial no ha revelado esos datos.

Y llueven los beneficios para congresistas

Otro de los beneficios que tienen nuestros legisladores, y que también ha suscitado bastantes críticas son las “contribuciones especiales” que reciben los dos órganos legislativos. A este se le conoce como el barrilito y/o el cofrecito. Se habla de partidas presupuestaria de ambas cámaras que da de 329 millones 752 mil 446 pesos para el Senado. Y de 360 millones 166 mil 801 para la cámara baja. Se estima que estos son los montos destinados a ayudas sociales.

En el caso de los diputados, los fondos de ayuda, son solicitados por el diputado mediante carta a la presidencia de la Cámara de Diputados. Tienen derecho a solicitar hasta 100 mil pesos mensuales. Los diputados de Alianza País, José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez, no han hecho la solicitud de estos fondos. Así lo prometieron en campaña, además de que es una línea partidaria. De la misma manera procedió el diputado del Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo.

Los senadores reciben de barrilito, un monto base fijo de 400 mil pesos mensual para esas ayudas. El senador que menos recibe es el de Pedernales, que manejan unos 600 mil pesos de estos fondos. De ahí salen también los gastos de alquiler y mantenimiento de las oficinas provinciales que tiene cada senador.

Otra de las prestaciones que tienen nuestros legisladores es la de un sueldo bastante alto en comparación con el sueldo promedios del país. Un diputado tiene un sueldo base de 175, 474. En adicción a eso, recibe 35,094 por concepto de gastos de representación. Y 45 mil pesos de dietas. Con los descuentos, un diputado puede percibir mensualmente entre 193 mil y 200 mil pesos.

La historia es otra con los diputados que conforman el bufete directivo: Presidente, un vicepresidente y dos secretarios.

El presidente tiene un sueldo base de 204,750. Recibe 40,950 por conceptos de gastos por representación, 75 mil pesos de dietas, y 100 mil por labores extraordinarias del Bufete, percibiendo 420,700 pesos mensuales. El vicepresidente tiene un sueldo base de 185,250. Recibe por gasto de representación 37,050, una dieta de 45,000, y 50,000 por labores extraordinarias. Un total de 317 mil 300 pesos.

Los secretarios de la Cámara de Diputados que son dos reciben las compensaciones siguientes: un sueldo base de 182,325, 36,465 por concepto de gasto de representación, una dieta de 45,000 y 30 mil por labores extraordinarias para un total de 293 mil 790 pesos mensuales.

El diputado del PRM, Elías Báez, dijo que los legisladores pudieran pagar esos gastos, cosa que probablemente sea cierta. Los legisladores tienen un club, llamado el Club del legislador. Ahí se pudiera hacer un estudio minucioso de algunas leyes, en caso de que sea necesario. El club tiene una nómina que asciende casi 2 millones de pesos en nómina del personal que ahí trabaja. Figuran desde estilistas de belleza hasta médicos.

La voz pópulis asegura que en ocasiones ser diputado o senador en la Republica Dominicana es comprar una curul. Luego se recupera y multiplicar la inversión.