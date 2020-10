Senadores advierten no renunciarán al "barrilito" y defienden su uso

Santo Domingo, RD.- Senadores de distintas bancadas advirtieron que no renunciarán al fondo social que reciben, conocido como el "barrilito" tras asegurar que con esos recursos, es como pueden resolver las necesidades más perentorias de sus comunidades.

Hasta el momento, sólo dos senadores han renunciado públicamente a ese beneficio.

Contenido relacionado: Finjus califica de aberrante “barrilito”, “cofrecito” y exoneraciones; pide al Congreso retirar privilegios

El senador por la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, expresó que “barrilito” no representa un privilegio debido a que con el dinero se busca solucionar problemáticas urgentes de sus localidades.

“Contar con un fondo social para atender necesidades urgentes de mi comunidad no me hace pensar que yo tengo ningún privilegio… cuando el Estado dominicano, pueda cubrir todas las falencias que tiene, lo que es salud, lo que es educación, deporte, todo lo que tiene que ver con atender las necesidades de los pueblos, entonces yo no tendría necesidad de tener ningún fondo social”, fue lo expresado por Sánchez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CDN37 (@cdn37) el 15 de Oct de 2020 a las 9:39 PDT

Por otro lado, el senador David Sosa indicó este que no puede renunciar a algo que no es de él.

“Para mí esos fondos no son míos, yo no puedo renunciar a algo que no es mío, para mí gracias a Dios yo no lo necesito, pero ¿cómo yo le quito esos fondos a la provincia Dajabón?”, dijo.