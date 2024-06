Santo Domingo, RD.- La propuesta de reforma fiscal presentada por Patria Libre y Fernando Abreu reduciría el Impuesto sobre la Renta (ISR) de ambos personas físicas (actualmente 25%, 20% y 15%) y de empresas (actualmente 27%) a 15%, eliminaría el Impuestos a los Dividendos (de 10% a 0%).

De acuerdo con el análisis de la misma, también se plantea reducir el ITBIS de 18% a 12%, dejando la mayoría de exenciones con ampliación mínima de base, eliminaría el IPI tras el segundo año posterior a la reforma del gasto público (recortando el gasto político, no el gasto social).

Además, eliminaría el impuesto a los activos, a las transferencias bancarias y de cheques, y a las Donaciones y Sucesiones, tras el tercer año posterior a la reforma del gasto público (recortando el gasto político, no el gasto social).

Esta propuesta conlleva una reforma estructural del Gasto Publico y del Estado con eliminaciones y fusiones de ministerios e instituciones públicas con superávit fiscal tras el primer año (recortando solo el gasto político, no el gasto social para los pobres).

Los proponentes explican que se trata de un ajuste del gasto contra la clase política, no contra el ciudadano sin importar su clase social.

En base a la evidencia empírica y lógica científica, después de reducir el gasto político como planeado (sin costo social), la finalidad de esta propuesta es lograr reducir sustancialmente la pobreza y el desempleo, y aumentar naturalmente con fuerza los salarios, la prosperidad (en su índice).

También, el empleo, la calidad de vida, el desarrollo humano, el capital humano, el PIB per cápita, y generar fuertes tasas de crecimiento económico sin precedentes en el país (tal como sucede en todos los países que aplican estas reformas).

La finalidad no es la obsesión keynesiana y colectivista de recaudar más para gastar más y agrandar el Estado, sino que es reducir impuestos para reducir la pobreza, aumentar la calidad de vida y el índice de prosperidad para todo dominicano, mientras se elimina los privilegios de la Clase Política y se recauda lo suficiente financiar el rol natural y real del Estado.

A pesar de que toda reforma fiscal con fuerte reducciones de impuestos en el mundo en el siglo XX y XXI l aumenta su recaudación incluida la reforma fiscal del 1992 en nuestra propia República Dominicana y a pesar de que existe una fuerte relación de que a menor impuestos y mayor recaudación per cápita (sin entrar a la discusión de la Curva de Laffer del cual nuestro objetivo no es el nivel óptimo o máximo de recaudación), a pesar de todo esto y aun así, esta propuesta protege su sostenibilidad fiscal doblemente para garantizar evitar los eternos déficit fiscales de nuestra historia y, por ende, conlleva una reforma estructural de reducción del Gasto Publico y del Estado con eliminaciones y fusiones de ministerios e instituciones públicas con superávit fiscal tras el primer año (recortando solo el gasto político, no el gasto social para los pobres ni los empleados públicos reales de carrera).