Santo Domingo, R.D.-El gobierno dominicano afirmó que el reciente contrato de concesión con la empresa Aeropuertos Dominicanos (Aerodom) no contempla un aumento de las tasas para beneficiar a la empresa arrendataria.

La aclaración del gobierno surge luego de publicaciones de un aviso que envía Aerodom a las líneas aéreas que operan en los aeropuertos que opera y que estarían respondiendo a ajustes por inflación. Así lo establece la comunicación que tuvo una fuente del gobierno con el periódico Diario Libre.

Una comunicación enviada por Aerodom, empresa de la concesionaria VINCI Airport, que se filtró a los medios de comunicación, anuncia un aumento de US$ 16.30 a US$ 18.42. En la misma le argumenta que se debe al ajuste por inflación. Y que no se aplica desde el 2018 y que aparece consignado en el contrato original.

Los US$ 18.42 por cada pasajero de entrada o de salida en vuelos internacionales regulares y chárteres, abarcan los derechos por servicio de seguridad auxiliar. Además, por inversiones en equipos y sistemas de seguridad aeroportuaria, establece la nota de Diario Libre.

La comunicación de Aerodom establece que el aumento se hará vigente a partir del primero de diciembre.

Se recuerda que el presidente Luis Abinader anunció que el gobierno dominicano se decidió ampliar el contrato de operación de seis aeropuertos que tiene Aerodom por 30 años más. Ahora ese contrato deberá ser refrendado por el Congreso Nacional.

Aeropuertos operados por AERODOM

Aerodom, propiedad de Vinci Airport, opera los aeropuertos AILA, María Montes de Barahona; Gregorio Luperón de Puerto Plata. Además, El Catey y Portillo en Samaná y El Higüero en Santo Domingo Norte.

Dentro del plan de AERODOM, aprobada la extensión de la concesión, está la construcción de una nueva terminal en el AILA. Mientras, que el gobierno tiene en carpeta la construcción de varias obras con los recursos generados con la negociación.