DGII recauda 92% por marbete sin prórroga; Conozca el monto del recargo

Santo Domingo, RD.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que, vencido el plazo para la renovación del marbete sin recargos, se recaudaron RD$2,646,384,000, de un monto estimado de RD$2,881,804,500, para un cumplimiento equivalente a un 91.83 por ciento.

En términos generales, 1,599,825 vehículos renovaron a tiempo el marbete, es decir, el 90.37 por ciento de una cantidad de 1,770,261 unidades hábiles para esta temporada, quedando pendientes de renovación 170,436‬ vehículos.

Las renovaciones fueron realizadas por las siguientes vías:

• 88.22% por entidades financieras autorizadas.

• 8.97% por el portal web y APP de DGII.

• 2.81% por oficinas de DGII.

Recargos por no renovar marbete a tiempo

En tal sentido, la DGII informó que a partir de hoy y hasta el 29 de febrero del 2024 se podrá continuar renovando en las entidades financieras autorizadas y en las colecturías de Sánchez, provincia en Samaná y Villa Vásquez, provincia Montecristi.

Mientras que a partir del primero de marzo de 2024 las ventas del marbete se realizarán por las unidades de vehículos de motor en las Administraciones Locales y los centros de servicios de vehículos de la institución.

Los montos a pagar con recargos son:

• RD$2,000.00 a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2024.

• RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2022-2023 (RD$2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).

• RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2021-2022 y años anteriores (RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).

La temporada de renovación del Impuesto de Circulación Vehicular 2023-2024 inició el 17 octubre del 2023 y culminó el pasado martes 31 de enero de este año.