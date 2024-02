Conoce tus enemigos financieros y cómo dominarlos

Las quejas por la crisis económicas siguen en aumento esto se debe a que la mayoría desconoce cuáles son sus enemigos financieros.

En el segmento Construyendo el Futuro que se transmite cada lunes en el programa Despierta con CDN el analista financiero Diego Sosa explica que no cuando no se crea un presupuesto, o más bien no llevar un registro detallado de ingresos y gastos para identificar áreas de mejora y establecer metas financieras realistas los problemas financieros tienden a aumentar.

Conocer tus enemigos financieros es crucial para ganar la guerra financiera. Estos pueden incluir la deuda, el gasto impulsivo, la falta de ahorro, la falta de inversión y la falta de educación financiera. Al identificar y abordar estos desafíos, puedes mejorar tu situación financiera y alcanzar tus metas.

Enemigos financieros

Según detalló Sosa existen tres enemigos financieros que hacen que desperdicies recursos innecesariamente, estos son los gatos duendes, los fantasmas y los vampiros.

Los gastos duendes: podrían referirse a gastos que, aunque son pequeños individualmente, pueden sumarse y afectar significativamente nuestras finanzas si no se controlan. Es importante vigilar estos gastos para evitar que se acumulen y afecten nuestro presupuesto. El té o café en la esquina, el agua de camino, el cigarrillo, la refresco, el dulce, la hamburguesa, etc.

Los gastos fantasmas: son como los fantasmas en el sentido de que pueden pasar desapercibidos pero aún así afectan las finanzas. Entretenimientos, suscripciones, servicios (como teléfono, energía, plan de datos y otros) se convierten en gastos fantasma cuando no les ponemos atención y terminamos desperdiciando recursos que no aprovechamos

Los gastos vampiros: son aquellos que consumen los recursos financieros de manera sigilosa y perjudicando la estabilidad económica, como los intereses de préstamos, tarjetas de crédito u otras deudas que pueden acumularse y restar valor a nuestros ingresos. Es crucial identificar y controlar estos gastos para evitar que afecten negativamente nuestras finanzas personales.

Si quieres sacarle mayor provecho a tus ingresos, lograr estabilidad financiera y construir riqueza a largo plazo es necesario que éstos gatos estén controlados.