Abinader reitera su apoyo al sector Zona Franca por grandes logros

Mandatario también asiste a inauguración de Dominican Cigar Fest Tamboril 2023, en su segunda edición.

Tamboril. – El presidente Luis Abinader reiteró este sábado su apoyo al sector Zona Franca por su avance y desarrollo, el cual ha ido mostrando números récords en términos de empleos y exportaciones.

El mandatario, al encabezar la inauguración de cuatro nuevas empresas en el Parque Zona Franca Tamboril, que crearán más de 1,100 nuevos empleos directos en beneficio a los munícipes de la zona, reiteró que el gobierno que encabeza es proempresa y proempleo, al indicar que esta es la fórmula para desarrollar un país atendiendo los problemas sociales.

«Cuando venimos aquí queremos expresarles nuestro apoyo al sector, un sector que, como describió Ito, no solamente ha avanzando, no solamente se está desarrollando, sino que está mostrando números récords, en términos de empleos, en términos de desarrollo, en términos de exportación, en momentos muy especiales, donde no necesariamente hay un ambiente económico internacional en su mejor momento», dijo el presidente Abinader.

El gobernante, indicó que en su gobierno la zona franca tiene un presente y un futuro extraordinario, el cual continuará impulsando.

El mandatario, destacó la tecnificación de la mano de obra en la preparación de los productos que se elaboran en la Zona Franca, eliminando la mano de obra extranjera. Asimismo, recordó que en dos ocasiones ha realizado aumento al salario mínimo para los trabajadores del sector Zona Franca.

Entre las nuevas empresas que abren sus puertas están Gold Factory, dedicada a la fabricación de joyas en oro y plata; Eco Therm, la que elabora productos de poliestireno, paneles de construcción y elementos de aluminio y acero.

Además, está Las Antillas Tobacco Company, dedicada al procesamiento del tabaco; MVersal, que se ocupa de la fabricación de productos de empaque; y José Méndez, dedicada al cultivo y procesamiento de tabaco.

Crecimiento del sector Zona Franca en Santiago

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), Vícto -Ito- Bisonó destacó que solo en los últimos tres años, la cantidad de parques y empresas de zonas francas en operaciones aumentó cerca de 12%. Agregó también, que es así como el año 2022 cerró con 84 parques y 774 empresas operando, representando Santiago el 33% y el 39%, respectivamente.

Apuntó también, que este año, el país cuentas con unas 817 empresas en operaciones y de estas 324 se encuentran establecidas en Santiago, lo que representa la mayor proporción de empresas operando en la Región Norte del país y diversificadas entre múltiples actividades productivas.

Expuso, además que el pasado año, las zonas francas registraron 192,461 empleos directos, representando el 34.3% del empleo de nivel técnico y profesional, y destacándose Santiago en primera posición, con unos 55,106 puestos de trabajo directos, lo que equivale al 29% del empleo total que se registró en zonas francas para el año 2022.

Santiago unos 57,756 empleos directos

Apuntó también que, al cierre del mes de septiembre, el empleo en zonas francas totalizó 196,889, nivel más alto de toda su historia, y registrándose en Santiago unos 57,756 empleos directos. En septiembre pasado el sector de zonas francas disfrutó de un sólido crecimiento de un 7%.

Las cifras pasaron de US $628 mil dólares en el 2022 a US$673 mil dólares en septiembre de 2023, lo que representa un crecimiento aproximado de US$45 millones de dólares.

Continuo crecimiento del sector Zona Franca

Mientras que el presidente del Parque Zona Industrial de Tamboril, Mícalo Bermúdez, explicó que este parque de Zona Franca, fundado en el año 1997, desde sus inicios ha evidenciado un continuo crecimiento, generando un significativo apoyo al sector en la provincia de Santiago, donde operan 23 compañías dominicanas y extranjeras, en 50 edificios, con una generación de 6,600 empleos directos.

Asimismo, Alex Pérez, presidente de Eco Therm; Geraldo Sánchez, gerente general de Gold Factory Dominicana; el ingeniero Sigfred Marushke, presidente de José Méndez y Compañía; Nicole Martínez, gerente de Las Antillas Tabaco Company y Paola Fernández, gerente general de M-Versal Packing Company, agradecieron al presidente Abinader por el apoyo.

Esta nueva etapa proyecta generar 4,500 nuevos empleos y exportación sobre los US$200 millones de dólares. Durante sus 26 años de operación el Parque Zona Industrial de Tamboril, se ha caracterizado por ser una empresa modelo, con marcadas estrategias de diferenciación, especialmente en el área de servicios, entre ellas: Comedores y cafeterías 24 horas, 7 días a la semana, dispensario médico para todo el personal, transporte para los empleados, servicios de reclutamiento de personal, y seguridad y monitoreo ininterrumpido; todo diseñado en modernas infraestructuras, diseñadas con los más altos estándares de calidad, amigables con el medioambiente, validados por sus clientes locales e internacionales.

Presidente Abinader deja inaugurado festival del cigarro

Más adelante, el mandatario dejó inaugurado el festival del cigarro en el municipio de Tamboril, el cual lleva como nombre Dominican Cigar Fest, en su segunda edición.

El gobernante destacó que la empresa del tabaco ha sido clave para el desarrollo de esta zona norte del país.

Expresó su deseo de llevar trabajo y las buenas prácticas del cigarro a otro sectores y zonas del país, especialmente a las Matas de Farfán. En ese sentido, Abinader explicó que estas tierras sureñas de las Matas de Farfán tienen las mismas condiciones químicas que las de Tamboril y Villa González para producir tabaco

El ministro Bisonó, expuso que al tomar como referencia los últimos 3 años, en la gestión del presidente Abinader, analizando analizamos el desempeño de las exportaciones de tabaco, se nota un crecimiento de 36%, promediando más de 1,300 millones de dólares por año.

Sector tabacalero sigue siendo el principal generador de empleos en zonas francas

Bisonó, destacó que, en materia de empleos, los resultados son sobresalientes ya que el tabaco y sus derivados siguen siendo el principal generador de empleos en zonas francas, totalizando más de 42,800 puestos de trabajo directos, al cierre de septiembre de este año, además, de ser este el segundo sector con mayor crecimiento interanual de empleo, con un 10% y una participación importante de la mujer dominicana.

El director de Proindustria, Ulises Rodríguez, resaltó la realización de la feria donde se han ejecutado todos lineamientos del presidente Abinader.

El presidente y CEO de tabacalera el Artista Radhamés Rodríguez y director ejecutivo de la Asociación de Tabaco, Robinson Díaz, expresaron su satisfacción de poder contar con el apoyo del gobierno a la industria del gobierno.

Reconocimiento al presidente Abinader

La Sala Capitular del Ayuntamiento de Tamboril realizó un reconocimiento como hijo adictivo al presidente Abinader por sus aportes al sector tabacalero nacional.

Acompañaron al presidente Abinader en las diferentes actividades, la Gobernadora de la provincia de Santiago, Rosa Santos; el ministro de Agricultura, Limber Cruz; el senador de la Provincia de Santiago, Eduardo Estrella; los directores, de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón y de INESPRE, Iván Hernández; el administrador del Banco Agrícola; el alcalde de Tamboril, Anyolino Germosén y el presidente de ADOZONA, Luis José Bonilla.