Diputado lamenta a tres años Alcaldía SDO no haya construido obra importante

“Es preocupante y penoso que a tres años de gestión el alcalde del municipio Santo Domingo Oeste (SDO) con los millones de pesos que ha recibido no haya construido ni siquiera una pequeña funeraria y así colaborar con los munícipes en esos momentos tan difíciles”, aseguró el precandidato a la Alcaldía por la Fuerza del Pueblo, diputado Aquilino Serrata (Son).

Explicó que ese cabildo maneja mensualmente 90 millones de pesos, por lo que dijo no entender sí el 40 por ciento del presupuesto está destinado a obras de inversión, en la zona todavía no se ha construido una obra social importante.

Aquilino Serrata, al encabezar la actividad denominada Camina Con Son y Afíliate con Leonel y Son, lamentó que a tres años de gobierno municipal, donde el alcalde ha recibido unos tres mil 300 millones de pesos, no haya cumplido ninguna de sus promesas de campaña.

El precandidato a la Alcaldía de SDO aseguró que conjuntamente con el equipo de hombres y mujeres que lo acompaña, convertirá a Santo Domingo Oeste, en un municipio habitable, seguro, organizado, limpio, ordenado, saludable y con más oportunidades para la juventud, la mujer y los envejecientes.

La realidad del municipio de Santo Domingo Oeste

“Da pena y verguiza que nosotros no tengamos una funeraria municipal, ni tampoco una guardería infantil. No tengamos un cementerio municipal y no exista un parquecito recreativo digno donde los padres puedan llevar a sus pequeños a recrearse sanamente”, puntualizó.

Explicó que desde el gobierno municipal realizará los trabajos que sean necesarios para dejar atrás las etapas del abandono y la arrabalización que ha imperado en SDO desde su fundación como municipio.

“Convertiremos a SDO en un municipio habitable y seguro; para la niñez, los envejecientes, las mujeres y nuestras personas con discapacidad. Nuestro deber es ayudar a la gente y mejorar la calidad de los diferentes barrios y sectores de la zona.

Las encuestas

El tres veces diputado afirmó que de acuerdo a las diferentes firmas encuestadores, está encabezando la preferencia electoral para ser alcalde a partir del próximo año, a nivel interno y hacia afuera en comparación con los aspirantes de las demás organizaciones políticas.

En la actividad participaron Alex Ramírez, director Operativo del proyecto, así como varios dirigentes y precandidatos a regidores de la organización liderada por el expresidente Leonel Fernández.

Domingo 14 mayo del año 2023