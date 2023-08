Diputada Rosa Amalia Pilarte interpone recurso contra PRM por nulidad de pre candidatura

Santo Domingo, R.D.-La diputada Rosa Amalia Pilarte interpuso a través de sus abogados un recurso de amparo y de nulidad de la resolución del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que rechazó la inscripción de su pre candidatura para continuar en el cargo luego de que el Ministerio Público la acusara de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Sus representantes legales alegan que la organización política ha sido selectiva al rechazarla solo a ella, y que la decisión violenta por demás el derecho que le asiste de elegir elegida.

La diputada del PRM por La Vega, atribuye a persecución política del gobierno de Danilo Medina el inicio de las acusaciones a ella y a su familia por narcotráfico y lavado de activos.

En una entrevista exclusiva en Reporte Especial con Julissa Céspedes la legisladora cuenta que las persecución de la justicia inició desde el momento en que aceptó del PRM ser candidata a diputada en el año 2019.

Acusacones contra Pilarte

En marzo de 2019, un operativo conjunto entre la Dirección Central de Antinarcóticos y el Ministerio Público allanó una vivienda en el Residencial Don Percio, descubriendo una red clandestina de producción y distribución de sustancias controladas.

El hallazgo desencadenó la investigación que vincula a Hilda Cristina Abren López, hermana de la diputada, con la posesión droga. Estos eventos marcaron el inicio de un presunto entramado delictivo internacional, donde Rosa Amalia Pilarte López emerge como figura central y defiende su posición ante acusaciones que la relacionan con un círculo de narcotráfico dirigido por Pablo Antonio Martínez Javier. Este último prófugo.

La legisladora narra que “de esas pastillas escuché ese rumor en La Vega que se encontró en una casa. Y cuando estaban finalizando el allanamiento en mi hogar, yo le dije a la fiscal que andaba que por favor, ya habían revisado bastante, que cuando era aquello iban a concluir porque estábamos cansados de tanto que ellos estuvieran dando vueltas en la casa y ya no encontraban nada. Ya no encontraban ni que buscar. Y la respuesta que ella me dijo a mí dichosa tú que no te ponemos droga en tu casa. Esa es la palabra que yo sé de ese expediente que hay ahí. Ahí es que yo hago el conocimiento de droga. Simplemente eso”.