Santo Domingo, RD.– La joven Yesenia Encarnación Cabrera, quien padece de trastornos mentales fue abandonada por sus familiares.

Denuncian que los familiares de esta tienen más de un año que no la visitan, ni ayudan con su manutención.

La denuncia fue hecha a este medio por el exmarido de Yesenia, el periodista Willy Matos Medina.

La joven fue diagnosticada con un trastorno de estado de ánimo bipolar 1 en manía grave, por médicos del hospital docente Francisco E. Moscoso Puello ubicado en el Distrito Nacional.

Los síntomas que muestra son incoherencia, delirio de persecución y está alejada de la realidad.

Los parientes de la joven son identificados como Justiniano Encarnación Montes de Oca «Macho» (padre), Sori Encarnación Cabrera y Daniel Encarnación Cabrera, (hermanos), respectivamente.

Matos Medina detalló que tiene 4 años separado de Yesenia, y que aun así no la ha abandonado, y que si no fuese por él, que le paga el alquiler de una casa y le lleva alimentos, la joven anduviera como indigente en las calles.

«Esa gente son unos inconscientes», se refirió Willy a la familia de la joven. Yo tenía casi 4 años que no sabía de esa familia, hasta que nos vimos las caras en la Procuraduría Fiscal de Niños Niñas y Adolescentes, cuando acudí el año pasado para que me den la custodia de mi hijo», expresó.

Matos indicó que el padre de Yesenia alega que él tiene que hacerse responsable de ella porque tienen un hijo de cuatro años y cuatro meses.

«Fui a la casa de su papá a reclamarle y no me hizo caso, hasta me bloqueó en WhatsApp. A su hermano Daniel, la última vez que lo vi fue en el 2020, y también me bloqueó el WhatsApp, ni me toma la llamada», dijo.