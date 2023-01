David Collado: Tenemos que combatir el alto costo de los pasajes aéreos

El ministro de Turismo, David Collado, informó que este jueves 19 se reunirá con varias líneas aéreas para firmar acuerdos de colaboración, al tiempo de señalar que existe la necesidad de combatir el alto costo de los pasajes a República Dominicana.

“Yo estaba en Houston y un turoperador me dijo que tenía una familia de 12 personas que quería ir a República Dominicana, pero al final se fue a México, porque con lo que pagaban el pasaje de República Dominicana, el México pagaban pasajes y hoteles. Entonces, este es uno de los retos que tenemos y por eso estamos impulsando los cielos abiertos”, expuso a título de ejemplo.

El funcionario se refirió a este tema al ser cuestionado sobre los retos que tiene la República Dominicana para el 2023, durante una entrevista con los comentaristas del programa Despierta con CDN, en la inauguración de la 43 versión de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2023).

Dijo que por esta razón el presidente Luis Abinader envió un proyecto de ley al Congreso Nacional, para incentivar a las líneas aéreas dominicanas a ser más competitivas. “Miren lo que ha pasado con Arajet, los pasajes a Centroamérica han bajado, Avianca ha tenido que bajar los precios, y esto mismo es lo que queremos hacer con Estados Unidos”, añadió.

Las playas

El ministro de Turismo reconoció que muchas de las playas de República Dominicana están abandonadas y arrabalizadas, pese a que “somos un país de sol y playa”, razón por la que dispuso el remozamiento de las playas dotándolas de internet, iluminación y cámaras de seguridad.

Asimismo, resaltó que pusieron en funcionamiento un plan para convertir a los vendedores ambulantes a microempresarios, al tiempo de manifestar que las intervenciones que están haciendo no tienen nada que envidiarle a ninguna playa de los grupos económicos importantes del país.

“Porque también los dominicanos tienen derecho. La playa de Guayacanes tiene años abandonados, esa playa parece un pueblo fantasma y en la actualidad estamos interviniendo a Guayacanes I y Guayacanes II. Son proyectos modelos que entregaremos en los próximos meses”, indicó.

Además, explicó que están interviniendo las playas Macao, Las Galeras de Samaná, Los Patos, Los Quemaitos de Barahona y la playa de Palenque, San Cristóbal. Señaló que el propósito de estas intervenciones es fortalecer las infraestructuras de las playas dominicanas.

Turistas se sienten seguros

Collado afirmó que una encuesta realizada a 42 mil turistas que llegaron a República Dominicana en diciembre de 2022, determinó que la satisfacción de los extranjeros que vistan el país es de un 91% y que los mismos estarían dispuestos a volver a la nación.

“Esa encuesta es tan real que en los meses de julio, junio y agosto, época del sargazo, nuestras playas siempre tienen entre 85 y 88 por ciento de aceptación por los turistas, en esos meses no bajan a 70 o 78, porque el turista no quiere venir a ver el sargazo. Este no es un problema exclusivo de República Dominicana, lo tiene México, lo tiene Estados Unidos y nadie ha podido encontrar una solución para el sargazo”, expuso.

David Collado dice RD será líder en cruceros

El ministro Collado vaticinó que en 2023 República Dominicana se convertirá número uno en cruceros de toda la Región, debido a las reservaciones que ya están aseguradas. “Número uno es Bahamas y después Jamaica. Este año ya empatamos con Jamaica y con las reservaciones que tenemos, en 2023 vamos a quedar número en la Región”, afirmó.

En relación al turismo aéreo, se mostró confiado en que el país alcanzará la cifra récord de 9.5 millones de turistas, en caso de que no ocurra un hecho fortuito o de causa mayor. Dijo, además, que República Dominicana obtuvo un record de 8.500 millones pasajeros extranjeros, “record en pago de impuestos, record en compras y también en venta”.