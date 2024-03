Danilo Medina asiste al velatorio del diputado Julio Brito y lo califica como un hombre leal al PLD

AZUA.- Gran parte de la población de Azua se encuentra consternada por el fallecimiento del diputado peledeísta Julio Brito Peña, quien se mantuvo en esa posición durante cuatro periodos consecutivos, desde el 2006 hasta el momento de su partida.

Sus amigos, seguidores y compañeros de partido, así como el ex presidente de la República, Danilo Medina, lamentaron su deceso en el velatorio del congresista.

Medina expuso que Brito fue un hombre leal al partido del PLD, de esta manera lo dejó saber al darle pésame a la familia del fenecido diputado, en la funeraria Nueva Luz de Azua.

“Cuando le ofrecieron que fuera senador de aquí de Azua, por una organización que no era la nuestra y en estos años de tanto transfuguismo y de tantas compras, a mí me consta todas las ofertas que le hicieron y todas y cada una fueron rechazadas. Yo lamento mucho la perdida de Julio Brito, que es un hombre de condiciones extraordinarias” expresó el ex mandatario.