Residentes en Azua denuncian banda Los Trinitarios mantienen calles aterrorizadas

Azua.- Una familia del sector El Prado de Azua denuncia que está siendo víctima de agresiones por parte de la banda Los Trinitarios, los cuales imponen el terror, robo y violencia.

En toda Azua se rumora que con la aparición de dicha banda, en este municipio cabecera se ha vuelto a vivir la misma situación de hace quince años, cuando la banda “Los Sayayines” azotaron en la zona con todo su terror y violencia.

“Implantaba el terror que ya si uno iba al médico a las seis de la mañana no puede salir, ya uno tiene que esperar perder turno. La gente se está muriendo de la salud porque aquí no se puede salir” informó residente de la comunidad.

Declararon que en esta misma zona de El Prado, un joven salvó su vida milagrosamente, cuando dicha banda intento agredirlo salvajemente.

“Fueron a matar un muchacho en su casa. Mi hermano está afectado, un hombre trabajador. Mis hijos son trabajadores y ahora no pueden salir a la calle a trabajar, porque esa banda de los Trinitarios andan atracando” denunció residente.

“Yo voy saliendo de adentro de mi casa y uno me esperó afuera, me dio en la frente y me llevaron a 20 kilómetros del contén” narró hombre víctima de asalto.