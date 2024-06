Dan el alta médica a mujer herida y lanzada a cañada por vigilante privado

Ana Karina Ramos recibió el alta del Hospital Vinicio Calventi en Los Alcarrizos, tras recuperarse de las heridas de arma de fuego que sufrió cuando fue atacada por el vigilante privado Eduardo Antonio Guerra García en Pedro Brand.

Guerra García supuestamente disparó contra Ramos y luego la arrojó a una cañada, donde fue encontrada y posteriormente trasladada al hospital para recibir atención médica.

En un emotivo gesto de gratitud, Ana Karina Ramos expresó su reconocimiento al Hospital Vinicio Calventi de Los Alcarrizos por las atenciones recibidas que contribuyeron a su recuperación.

Ana Karina Ramos declaró que mientras estuvo en una cañada herida logró ver a tres ángeles que la protegían y que nunca perdió el conocimiento.

Yo siempre he sido una niña de fe, y ahí yo no estaba sola, habían tres ángeles con batas largas, no podía verle la cara y me daban como un jugo de caña a tomar. Nunca me dio hambre, nunca me dio frío

Ana Karina Ramos