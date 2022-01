Uno de los principales problemas en Los Alcarrizos es el cúmulo y deficiencia en la recogida de basura, lo que provocó protestas por más de un año en el municipio.

A la llegada del actual alcalde, Cristian Encarnación, la basura se mantenía como la principal preocupación; esto a pesar de los millones de pesos que se han invertido.

En Los Alcarrizos se mantenía una crisis ambiental provocada por múltiples vertederos, el problema estuvo durante todo el 2021. El edil aprovechaba cualquier escenario para reclamar apoyo al Gobierno Central.

"No hay solución al problema de los desechos solidos en este municipio si el Gobierno no nos aprueba el préstamo para adquirir camiones nuevos". Continuó diciendo que el presupuesto solo les alcanza para camiones viejos. "Todos esos son chatarras y eso es lo que podemos alquilar por que no tenemos capacidad".

Mejoría de la situación

Relativamente está controlado el problema de la basura, pero la tormenta aún persiste. La alcaldía alquiló servicios luego de una batalla para rescindir un contrato.

Cristian Encarnación acusa al programa Dominicana Limpia, ahora llamado Limpio mi País, de ser una falsa en las comunidades donde más lo necesitan. "Y entiendo que eso es una de las instituciones parasitarias que tenemos en este país, por que esa institución maneja el cinco porciento del presupuesto general de todos los ayuntamientos".

Inversión en el programa de recogida de desechos solidos

Limpio mi País es el proyecto en el que más dinero se ha invertido para la solución de la basura, sin que aun los vertederos declarados de urgencia hayan sido resueltos.

La inversión del Estado de más de mil millones de pesos para resolver 358 vertederos a nivel nacional "no pasa la prueba de una auditoria". Se encontraba entre los programas que el actual presidente quiso eliminar y que transformó en la propuesta Limpio mi País.

El alcalde truena contra este proyecto. "Y que esos recursos que recibe la Liga y Dominicana Limpia, que es 'dominicana para nada', esos recursos se le den a los ayuntamientos para que verdaderamente cumplan con su rol".

Encarnación plantea que pese a sus ruegos, a Los Alcarrizos no ha llegado nada de la famosa “repartición” de camiones. Además, denuncia que estos los publicitan como nuevos por la Liga Municipal Dominicana aunque no lo son. "Son camiones usados, comprados en Estados Unidos con vida útil allá, pero no son nuevos".

Falta de educación en munícipes obliga a recoger basura dos veces al día

La gran cantidad de desechos sólidos que se vierte en Los Alcarrizos obliga a sus autoridades a recogidas dos veces al día; pero hay una limitada logística que batalla con la práctica de quienes arrojan basura por todos lados.

"En los residenciales se recoge dos veces a la semana y muchas veces tres veces a la semana, por son donde están mejores organizados". En los barrios populosos como usted comprenderá eso conlleva tiempo, el problema es la educación; por que no es posible que ahora mismo pase un camión, el camión va a menos de 50 metros y usted vaya sacando una basura hacia afuera", dijo el alcalde.

Conflicto por terrenos del campo santo

Camino al cementerio de Los Alcarrizos, cúmulos de basura en el trayecto son parte de la historia de un caos no resuelto.

Un conflicto por los terrenos mantiene en un limbo legal el campo santo. La alcaldía aún busca una respuesta para uno de los problemas con mayor repercusión para el municipio.

Según Encarnación, desde noviembre de 2021 se dispuso un avance para empezar mejoras, pero los aspectos legales se interponen.

"Viene un proceso desde el punto de vista legal, nosotros tenemos que convocar a un cabildo abierto inmediatamente ya se haga el relleno y la compartición, y empezamos a hacer los nichos para declarar cementerio oficial del municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo".

Todo comenzó un 15 de enero del 2018, a falta de un destino para los muertos se inició sin ningún rigor un cementerio improvisado por parte de comunitarios; al día de hoy hay casi mil cuerpos enterrados y la alcaldía no tiene ningún control sobre lo que acusa se ha convertido en un negocio privado.

"En ese cementerio en este momento, hay un grupo de inteligentes vamos a llamarlos, que son los que manejan esa parte. Le quitan 15,000 y 18,000 pesos a una persona", manifestó el edil.

Mientras que, los comunitarios crearon un patronato que se mantiene pidiendo al Gobierno declarar de utilidad pública los 400,000 metros cuadrados de este gran solar. Aunque los terrenos fueron una vez del Consejo Estatal del Azúcar se mantiene un pleito con quienes alegan ser actuales propietarios.

Otras áreas a intervenir

Los Alcarrizos tiene en su jurisdicción un gran número de barrios improvisados, lo que incrementa la demanda de servicios básicos así como aceras y contenes.

El alcalde Encarnación a su segundo año aún gobierna con un discurso de promesas ya que por falta de recursos depende del Gobierno Central para cumplir mayoría de ellas.

Aunque en 2020 el Mercado Viejo de Los Alcarrizos recibió 25 millones de pesos para su construcción, un recorrido por la zona provoca cuestionar lo invertido. De acuerdo al empresario Carlos Lora, hay otro mercado que necesita ser intervenido de urgencia.

"El mercado más importante es el de los productores, que todavía opera de manera informal con los productos en el suelo obstruyendo las calles, impidiendo que los munícipes transcurran sin problemas", dijo.

Entre los temas que han quedado estancados está la construcción de la avenida Nuevo Camino, a pesar de que se retomó después de dos décadas, su continuidad ha quedado rezagada.

Aguas negras

Las aguas negras son otro tema de clara preocupación, las cañadas que limitan con muchos barrios ameritan ser intervenidas. Pero no hay ningún proyecto local en marcha.

"La mayoría de las personas vierten los desechos solidos en la cañada, y eso provoca una contaminación ambiental, una insalubridad tremenda", añadió Carlos Lora.

Lora es un empresario que llegó hace más de 30 años a Los Alcarrizos, plantea gran interés en que se convierta en un municipio modelo; le preocupa lo difícil que resulta transformar su realidad.

Por su parte, el líder comunitario Roberto Abreu, expresa que existe una deficiencia en el sistema de distribución del agua para muchos barrios del municipio.

"Todavía a esta altura (...) aquí hay sectores que no reciben el agua", dijo Abreu.

La salud y la educación vial son otros problemas que han afectado de manera constante al municipio, Abreu afirma que Los Alcarrizos necesita dolientes. Ante tanto descuido acumulado muchos problemas competencia del ayuntamiento van pasando a una lista muerta.

