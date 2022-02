Claro es reconocida por Cisco como Service Provider de Centroamérica

Y también Caribbean Partner of the Year

Santo Domingo, RD.- La filial de la empresa Mexicana Claro en el país, Claro Dominicana, recibió de manos de la multinacional y líder mundial en redes para internet CISCO, los reconocimientos Service Provider Partner of the Year de Centroamérica y el Caribe, así como Caribbean Partner of the Year in Multi Country Region (MCR).

Primero estos premios, los reconocimientos y certificaciones a Claro Dominicana de parte de sus aliados y comerciales, la consolidan como la empresa líder en innovación.

Debido a esto cada año Cisco premia la labor de sus socios sobre la base de sus resultados comerciales.

Asimismo sus esfuerzos para optimizar la tecnología e innovación, por modelar los valores de confianza y responsabilidad que promueve la empresa.

El vicepresidente de Ventas y Servicio a Clientes Corporativos y PYMES de Claro Walter Schall, dio las gracias a Cisco por el reconocimiento.

También expresó el compromiso de Claro en asociarse a marcas globales que permiten ofrecer a clientes de negocios conectividad y Centros de Datos. Como también Servicios en la Nube y Ciberseguridad, con los más altos estándares de calidad, seguridad, confiabilidad y competitividad.

Omar Acosta, quién es el vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de la empresa, indicó “nuestra innovadora y robusta plataforma sustenta un portafolio de soluciones especializadas que nos permite acompañar a los sectores productivos del país en su evolución hacia la transformación digital, eliminando la frontera entre el nuevo consumidor y los negocios e impulsando su crecimiento”.

Estos reconocimientos son oportunidades

Destacar que los reconocimientos otorgados a Claro también consideran el desarrollo de oportunidades. Igualmente programas de capacitaciones, certificaciones y planes de marketing que ejecutan las empresas.

Además la entrega se formalizó durante una actividad en la que estuvieron presentes Daniel Paolino Di Bartolo, major account manager para el Caribe & Centroamérica de Cisco.

También Marcelo García, director de Gestión & Desarrollo de Soluciones Fijas de Claro y Licelott Brea, gerente de mercadeo negocios de Claro.