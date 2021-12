Cancillería califica injusta posición CIDH sobre embarazadas haitianas

Santo Domingo RD.- El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado califico de injusto los planteamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en República Dominicana.

Cancillería aclara que el país respeta irrestrictamente el principio de no devolución, en el sentido de no deportar a individuos que corren el peligro de:. Ser sometidos a torturas, tratos crueles, persecución política u violaciones graves a sus derechos humanos, en razón de su raza, credo, opinión política o nacionalidad.

Embarazadas haitianas

Sin embargo, consideran que dicho principio no aplica en presente caso ya que no se trata de perseguidos políticos, miembros de una minoría étnica o religiosa. Ni un grupo político particular. Agrega que en Haití lo que se vive es una situación de pobreza, desigualdad e inseguridad generalizadas, de cual República Dominicana no tiene responsabilidad alguna.

Dice que este deterioro institucional de Haití, sobre todo a partir de 2019, ha aumentado el ingreso masivo de migrantes haitianos hacia República Dominicana, entre ellos, mujeres embarazadas en procura de los servicios gratuitos de salud pública que su gobierno no les provee.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que solo En 2018, se registraron 14,693 partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos. En 2019, con el aumento de la inestabilidad en ese país, los partos casi se duplicaron a 27,984. En 2020, aumentaron a 30,322 y entre enero y septiembre de 2021 se han registrado 24,376 en la red de hospitales públicos.

Sacerdote critica al Gobierno por deportación de haitianas embarazadas

El sacerdote Abraham Apolinario durante una misa en honor a las hermanas Mirabal, rechazó que en República Dominicana se deporten a haitianas embarazadas.

Apolinario habló en estos términos durante la celebración eucarística realizada en la Iglesia San Juan Evangelista.

A propósito de conmemorarse el Día Nacional de Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, el sacerdote deploró estas actuaciones.

Igualmente, catalogó como violaciones a los derechos humanos que se sigan llevando a cabo las deportaciones de haitianas embarazadas en el país.

Previamente, Leonel Fernández había manifestado que el presente gobierno debe ser más sensible y prudente frente a las deportaciones de parturientas haitianas indocumentadas.

Además, aprovechó para resaltar los cuatro ultimados el 25 de noviembre de 1960 a manos del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

De su lado, el Tribunal Constitucional celebrará una audiencia solemne en conmemoración del 61 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal y la Cátedra Magistral Hermanas Mirabal.