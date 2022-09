Camioneros convocan a protesta por trabajo no pagado en acueducto de Jarabacoa

Jarabacoa, RD.- Los miembros de la Asociación de Camioneros, Volteos y Volquetes de Jarabacoa (Asocavolja), convocaron un piquete para el próximo martes 6 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, en la entrada principal a esta ciudad Jarabacoa.

De acuerdo con la información, la actividad se realizará con la finalidad de exigir el pago atrasado por trabajos ejecutados durante cuatro meses en la construcción del acueducto de Jarabacoa que desarrolla la empresa PROCISA y parte del asfaltado del Campo de Fútbol Junior Mejía, ordenado por el Ministerio de Obras Públicas.

En representación de los camioneros, el secretario general de la Asociación, Freyzer Piña, dijo que ya sus compañeros no aguantan más por tener deudas que no han podido saldar por el tiempo que tienen sin cobrar, “le hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que nos ayuden a resolver esta situación, no queremos realizar la manifestación porque la entrada a la ciudad podría verse afectada cuando se estacionen 150 camiones en ambos lados, no es nuestra forma, pero ya no aguantamos más’’ expresó.

Según el miembro directivo, les han informado que el pago está en proceso en Contraloría sin que se concretice hasta el momento, situación que tiene desesperados a los camioneros a quienes les deben gran parte de los trabajos hecho en la construcción del Acueducto y parte del asfaltado del Campo de Fútbol de esta ciudad.

Vía telefónica este medio contactó al Ing. Medos (hijo), quien confirmó que los recursos recibidos se consumieron en trabajos realizados llegando al límite, por lo que están a espera de que puedan hacerle otro desembolso.

Por: Roberto Ureña