Asjana cierra campaña con proyección del 53 % para elecciones UASD

Santo Domingo, RD. – El candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Jorge Asjana David encabezó este lunes un multitudinario acto junto a la rectora de esa casa de estudios, doctora Emma Polanco Melo y decenas de movimientos académicos que lo proyectan como ganador de las elecciones con el 53 por ciento de los votos.

Al pronunciar el discurso central del acto, donde miles de maestros, estudiantes y servidores administrativos abarrotaron el Aula Magna; dijo que producto de ese contundente apoyo la Gran Alianza exhibe hoy resultados gratificantes, “pues nos dicen con claridad meridiana que durante el período 2022-2026, la UASD seguirá en las mejores manos”.

“Convencido de que la victoria nos pertenece, les adelanto mi abrazo caluroso y mi sentido de gratitud en su expresión más sana a las actuales autoridades de la Primada de América; por confiarnos la responsabilidad de consolidar los avances logrados por la gestión que termina. Sepan que asumimos el reto. La razón dice que debemos continuar, jamás recomenzar”, expresó el doctor Asjana David visiblemente emocionado.

En otro orden, dijo que la sociedad dominicana en sentido general tiene el derecho de conocer el perfil, las bondades y limitaciones de los aspirantes a dirigir este pilar de la educación superior, que es la UASD, tras agregar que en silencio es imposible complacer este derecho del pueblo.

“En ciertos litorales universitarios han querido vender la idea de que da lo mismo quien dirija la universidad; tremendo absurdo, nada más incierto. Siendo sus procesos tan exigentes, especializados y complejos, la UASD debe ser dirigida por gerentes ecuánimes, experimentados y con capacidades probadas”, sostuvo.

Asjana David dice que para conducir gerencia no basta con la presentación de lista de cargos

Aseguró que para conducir la gerencia de la Primada de América no basta la presentación de una lista de cargos ocupados en el pasado, sino la imagen y el legado que al salir de esos cargos ha quedado.

“Es evidente que la convergencia de líderes aglutinados en la Gran Alianza Nacional Asjana Rector reúne con creces esas características; pues, parafraseando a Shakespeare, nuestro pasado académico encajará perfectamente como prólogo del libro que desde la rectoría escribiremos”, subrayó.

Manifestó que por lo visto, al momento de votar este 15 de junio por las nuevas autoridades en la UASD se escogerá entre dos opciones; la que apuesta al esquema clásico de reparto del botín ganado en la guerra electoral, y la que destaca el desafío de contar con la voluntad y competencias necesarias para garantizar la construcción de la universidad del siglo XXI.

“Se trata de una tarea imposible de asumir si no se es capaz de conectar el pensamiento con lo que el nuevo siglo demanda. En esta disyuntiva, nos conforma saber, como advertimos en la película titulada Unplanned (Inesperado); que lo diferente siempre es más interesante que lo habitual o clásico”, expuso.

Dijo que el proyecto que encabeza dirigirá la UASD, porque es el que se ha preparado para trabajar, no para ocupar cargos; y porque es de los que convencen, no de los que sonsacan. “Vamos a la Rectoría, entre otras razones, porque somos de la escuela de la gerencia académica formal, no de lo trivial e informal”.

Junto al futuro rector también estuvieron los próximos vicerrectores Amparo Céspedes, de Investigación y Postgrado; Rosel Fernández, Docente; Alexi Martínez, Administrativo y Radhamés Bautista, de Extensión, entre otros candidatos que conformarán su equipo de gestión.

Parte de la propuesta de Asjana

En su discurso, el doctor Asjana David realizó un esbozo de su plan de gestión para el cuatrienio 2022-2026, garantizando que trabajará en el fortalecimiento de la inserción de la Universidad en el mundo de las redes académicas, ventana hábil para consolidar el propósito del intercambio, de la cooperación y de la internacionalización.

Aseguró que desarrollará un proceso de evaluación de todos los reglamentos de la Universidad con el fin de actualizar los que se requieran para el mejor funcionamiento del orden institucional.

“Haremos todo lo necesario para que desde la UASD se contribuya a lograr los objetivos de desarrollo Sostenibles-, especialmente en los temas de inclusión social y atención al medioambiente, ODS a los que estamos comprometidos como nación y como academia”, concluyó.