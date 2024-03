Aplazan para el jueves el juicio de fondo contra Wilkin García “Mantequilla”

Monte Plata.- El tribunal unipersonal de la Cámara Penal del Palacio de Justicia de Monte Plata, aplazó para el jueves 6 de marzo la continuidad de juicio de fondo contra Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, quien es acusado de estafar a decenas de personas, a través de un negocio piramidal, y amenaza de muerte en el municipio Sabana Grande de Boyá.

Ana Fernández, abogada de los querellantes, afirmó que el día de hoy se le dio inicio a la lectura de acusación contra Mantequilla.

La audiencia se aplazó por la falta de comparecencia del imputado y su abogado, debido a que no se le notificó a algunos de los abogados y a solicitud de los representantes de los querellantes, así lo expresó Ana Fernández, abogada barra de querellantes y actores civiles con más de 77 denunciantes en la actividad.

Los denunciantes contra Mantequilla, algunos que aún guardan recibos, se mantienen con la esperanza en que le devolverán el dinero invertido en la Empresa Inversiones 3.14, misma que prometía duplicar el dinero invertido.

Este miércoles, personas que acusan a alias Mantequilla dijeron que el imputado llevó a un brujo al Palacio de Justicia de Monte Plata.

Querellantes de Wilkin García Peguero, que asistieron a la audiencia llevada a cabo este miércoles, aseguraron que Mantequilla llevó un brujo al tribunal. Esto, para poner nervioso a los jueces y agilizar el proceso.

«Nosotros no cogemos esa no, mentira. Él Está valiéndose de brujo y nosotros no vamos a coger esa hoy. Dizque brujo. Aquí nosotros nada más necesitamos a Dios que baje del cielo, pero brujo no queremos aquí en este lugar. Él trajo ese brujo para poner los jueces nerviosos en taquicardia, que no hallen lo que va a hacer, para eso lo trajo, dijo un querellante.