Querellantes de Mantequilla lo acusan de llevar brujo a tribunal

Monte Plata, RD. – Querellantes de Wilkin García Peguero, que asistieron a la audiencia llevada a cabo este miércoles, aseguraron que Mantequilla llevó un brujo al tribunal para poner nervioso a los jueces y agilizar el proceso.

«Nosotros no cogemos esa no, mentira. Él Está valiéndose de brujo y nosotros no vamos a coger esa hoy. Dizque brujo. Aquí nosotros nada más necesitamos a Dios que baje del cielo, pero brujo no queremos aquí en este lugar. Él trajo ese brujo para poner los jueces nerviosos en taquicardia, que no hallen lo que va a hacer, para eso lo trajo, dijo un querellante.

Supuesto brujo llevado por Mantequilla

Algunos se preguntan qué busca en el lugar sino forma parte del proceso.

«Supuestamente es un brujo que ellos traen para agilizar el proceso, dijo un hombre que fue entrevistado. El mismo aseguró que la otra vez que el brujo asistió «hasta se rotuló el piso en la otra audiencia y no lo queremos ahí».

Por Genara Sánchez