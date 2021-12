Antonio Acosta no teme a denuncias y filtraciones de documentos

Santo Domingo, RD.- El proceso electoral del Comité Olímpico Dominicano (COD), pautado para fines del 2022, es la causa de las denuncias y filtraciones de documentos que afectan la credibilidad del organismo, consideró Antonio Acosta.

El presidente del COD afirmó que no teme a que los documentos relativos al movimiento administrativo y financiero de la entidad salgan a la luz.

“No tenemos miedo de que los documentos salgan porque allá no se hace nada indebido. Hay mucha gente con buenas intenciones y yo los oigo y actúo en función de su consejo. Pero hay otros que solo quieren pescar en río revuelto pensando en un proceso electoral”, explicó Acosta.

Sus declaraciones fueron vertidas al ser entrevistado este jueves por el periodista Neftalí Ruiz en el programa Revista Deportiva de CDN Deportes.

“Yo no he querido salir a contestar porque un presidente de un organismo no puede dedicarse a contestar todo los que sale en los medios. Sin embargo, creo que me excedí en el silencio. Yo no podía dedicarme a otra cosa que a trabajar por el movimiento Olímpico”, afirmó.

Tras una denuncia anónima y filtraciones en la prensa nacional, Milagros Ortiz Bosh, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, requirió una explicación del COD sobre el cobro de dieta en dólares correspondiente a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, por parte de un personal que no viajó a la ciudad japonesa.

Antonio Acosta reconoce mal manejo administrativo

Sobre el particular, Acosta reiteró que este manejo administrativo tuvo un manejo equivocado en el concepto que debió ser de compensación y no de viáticos o dieta.

“Para montar una delegación hay que tener un día a día de trabajo. Siempre se la ha dado una compensación, ya que se trabaja hasta horas de la madrugada y la labor comienza meses antes”. La posposición de los juegos de 2020 a 2021, obligó a la misión dominicana a trabajar más de 18 meses.

Un comunicado emitido por el COD el pasado miércoles relata que el organismo entregó una comunicación a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

En el mismo responde a un requerimiento de esa entidad por la denuncia anónima sobre supuestas irregularidades en el pago de dietas. Pero también en las compensaciones al personal involucrado en la preparación y participación de la delegación dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la comunicación se ofrecen pormenores sobre el uso de los recursos entregados como dieta de bolsillo a los integrantes de la delegación dominicana que asistió a los Juegos de Tokio.

También, la carta explica detalladamente, las asignaciones de dietas o pago de compensaciones, a dirigentes y técnicos del Puesto de Mando involucrados en los trabajos de organización, preparación y participación de la delegación de República Dominicana en eventos deportivos. Sean estos incluso Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe y otros.

En Tokio 2020, la delegación dominicana alcanzó una cifra record de cinco medallas, tres de plata y dos de bronce.