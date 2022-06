Antoliano Peralta: sin tocar Constitución no se puede independizar la PGR.

Santo Domingo, RD.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, salió al frente a los críticos de la reforma constitucional que han planteado que para independizar la Procuraduría General de la República (PGR) no se requiere una reforma a la Carta Magna, porque se podría hacer mediante una ley.

“Eso no puede ocurrir que se modifique tangencialmente la Constitución de la República. En el paquete de reformas legislativas que el presidente está proponiendo, hay una o dos de ellas que implican tocar la Constitución de la República; nosotros decimos que se debe sacar al Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, y cómo lo hacemos si eso lo dice la Constitución; y quiero decirle a la opinión pública que quienes dicen que eso se puede lograr sin tocar la Constitución, están hablando mentira”, afirmó el funcionario.

Agregó: “Algunos políticos y gente que crea opinión pública, digo que quienes estén diciendo eso, quizás lo dicen de buena intención, no tengo porque dudar, y quizás unos lo dicen como una manera de burlarse de la gente y de nosotros; aquí hay gente que cree que los únicos que saben leer, que tienen lentes y libros, son ello, y eso no es verdad; lo que me preocupa es que esta confusión que se quiere crear en la opinión pública es sobre la base de un asunto primario, elemental, pero no se trata de un tema complejo; de lo que se trata señores es que la Constitución de la República dice que el Procurador lo nombra el presidente y nosotros decimos que no diga eso, y ya”.

Peralta fue consultado en la entrevista especial de elCaribe y CDN, en un encuentro encabezado por el director de este diario, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nelly Familia, así como las comentaristas de Despierto con CDN, Julissa Céspedes y Katherine Hernández.

En el encuentro, Peralta estuvo acompañado por el subconsutor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla.

Antoliano Peralta condena que partidos de oposición se retiren del CES

Peralta criticó que tres partidos de la oposición se hayan retirado del diálogo para ir a debatir a la televisión. “Para eso fue que se mandó al CES, porque la ley no manda que eso se mande a discusión, pero el presidente quiso someterla al debate”, apuntó. Dijo que los mayores ataques a la propuesta son sobre temas que no están en discusión ni se han propuesto como el 50+1.

“Tampoco creo que doña Milagros incurrió en ningún desfase histórico con proponer eso, eso no es más que un método de elección; todo el mundo sabe en el 1994 como surgió el 50+1, pero eso no está propuesto, eso no está en discusión, eso no va para la reforma constitucional, pero yo en lo personal, Antoliano Peralta, digo que eso algún día habrá que discutirlo, y han puesto a doña Milagros como que ella se ha confesado con el demonio, no eso tampoco es nada; escuché a Euclides Gutiérrez diciendo, fui yo que lo cambié en el Congreso, y lo dice como si fuera un acto heroico, entonces, como ponen a doña Milagros como una villana, que dice que hay que revisar esto”, argumentó el funcionario.

Reiteró que el gobierno del presidente Abinader no incurrirá en la “compra” de legisladores y que tampoco será para beneficio propio.

Agregó que otro objetivo es que los jueces de las altas cortes no tengan vinculación política, que el sistema de administración pública tenga mayores controles y modernizar el Estado.

“Nosotros decimos que hay una serie de funciones que el Tribunal tiene que son de menor trascendencia para el país que la podemos poner con un quórum del voto de 7 jueces y eso puede contribuir a descongestionar incluso para el usuario común, pero hay gente que se opone a eso”, subrayó el funcionario.

Peralta, que encabeza las discusiones para la reforma a la Constitución en el Consejo Económico y Social (CES), precisó que no se trató de un olvido que se haya establecido en el proyecto la forma y quien escogería a la cabeza del Ministerio Público.

Dijo que entre las propuestas para elegir ese funcionario figuran que sea a través del Consejo Nacional de la Magistratura o una propuesta del presidente que sea ratificada por el Congreso.

Propuesta para escoger fiscal

“No fue un olvido no señalar cómo se iba a escoger el fiscal general de la Nación, el presidente cuando estábamos discutiendo le llevamos varios propuestas que no son originales nuestras sino que son recogidas de otras experiencias positivas de países como Chile, Costa Rica, Perú, Estados Unidos y España, pero el presidente dijo no, yo quiero que eso surja de la mesa de discusión”, explicó.

Peralta reiteró que lo cierto es que el presidente Abinader quiere que quede consagrado en la Constitución que la escogencia de la cabeza del Ministerio Publico no sea una disposición potestativa del Presidente de la República.

“El hecho que lo escoja el Consejo de la Magistratura, es una propuesta; algunas personas han comentado que se use el método de Estados Unidos donde el presidente manda una terna para que el Congreso escoja una; otros han propuesto que mande solo una propuesta y el Congreso escoja uno, todas son propuestas, estas propuestas se hicieron en el CES, van al pleno y se elegirá un método si la propuesta de reforma llega a ir al Congreso”, sostuvo.

Sobre la propuesta de variar en el Tribunal Constitucional la mayoría de nueve a siete votos para algunos temas de inconstitucionalidad, Peralta explicó que hay quejas por el congestionamiento y la lentitud con que salen algunos casos.

“Nosotros decimos que hay una serie de funciones que el Tribunal tiene que son de menor trascendencia para el país que la podemos poner con un quórum del voto de 7 jueces y eso puede contribuir a descongestionar incluso para el usuario común, pero hay gente que se opone a eso”, subrayó el funcionario.

Rechaza críticas fideicomiso

Para el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, los legisladores que dijeron que no leyeron el contrato de fideicomiso de Punta Catalina, se dejaron acomplejar por los críticos y especialmente los políticos que hacen opinión pública.

“En algunas ocasiones le dan preeminencia al interés político particular que al interés general, que llegan a crearle un estado de ánimo incluso, a veces también a los jueces y legisladores, que se sienten cohibidos y avergonzados y dicen no yo no leí eso”, comentó sobre las críticas que generó el contrato que obligaron al presidente a enviarlo a discusión en el Consejo Económico y Social (CES).

Peralta aseguró que lo que se propone para la administración de Punta Catalina es un fideicomiso público como ha ocurrido con RD Vial. “Los gobiernos anteriores al de Luis Abinader hicieron fideicomisos públicos, pero aunque la iniciativa era buena, no tenía una base legislativa sólida, porque la ley no es muy explícita en lo que tiene que ver con Fideicomiso público”, comentó.

Sostuvo que a partir de que se apruebe la ley de fideicomiso público en el país no habrá más confusión sobre el uso de esa figura en el ámbito de los bienes públicos.

“Los críticos políticos empezaron a decir que eso era para privatizar, pero ese es un fideicomiso en el que todos los fideicomitentes son públicos, la Fiduciaria del Banco de Reservas, quien administraba era el Estado y quien se beneficiaba era el Estado; pero le cayó la jauría de críticas y empezó la gente a repetir eso; a veces yo veía en la televisión, entre risa e indignación, y hay gente hablando de eso que no sabía ni mínimamente lo que en la realidad estaba pasando”, se quejó Peralta.

Proyecto protege la intimidad

Sobre el proyecto de ley que aprobó el Senado de protección a la intimidad y al buen nombre, dijo que el Poder Ejecutivo no lo conoce y que cuando llegue será estudiado. Adelantó que la forma en que está planteada la protección a la intimidad como derecho fundamental no es compromiso del Ejecutivo.

“Lo que sí puedo adelantar que el derecho a la intimidad es una disposición constitucional y es un derecho que está protegido por la Constitución, ahora cómo esté tratado en el proyecto de ley es un asunto que veremos cuando llegue a la Consultoría, pero no es un proyecto que nosotros hayamos trabajado, pero adelanto que tampoco el derecho a la intimidad no es un asunto al que haya que sacarle el cuerpo, porque es un derecho fundamental, una cosa es que alguno no estén de acuerdo en la forma en que esté tratado”, opinó.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo resaltó la importancia de los distintos proyectos de ley que ha sometido el Poder Ejecutivo para fortalecer la institucionalidad del país.

Antoliano Peralta hizo énfasis en el proyecto que crea la ley de referendo que es un mandato de la Constitución de la República en el artículo 202. Llamó a la población a dar mayor importancia a ese proyecto de ley.

Antoliano Peralta habla del choque entre Miriam-Roberto

Cuestionado sobre el choque entre la procuradora general de la República y el asesor del Poder Ejecutivo, Roberto Santana, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo sostuvo que si él hubiese sido asesor del presidente de la República le da las quejas al gobernante en lugar de decirlas públicamente.

Agregó que Santana se ha encargado de aclarar que no está responsabilizando a Miriam Germán de la situación en las cárceles del país porque ella apenas lleva dos años en el cargo y esos son viejos problemas.

“Roberto no está diciendo algo que la gente no sepa, que el sistema carcelario dominicano hay que mejorarlo porque hay ciertas cosas que no funcionan bien y finalmente, si yo hubiese sido Roberto que es asesor penitenciario del Poder Ejecutivo, yo voy y le digo eso al presidente”, subrayó.

Y, añadió: “Yo, o se lo digo al presidente o dejo de ser asesor del presidente, si en mi condición de consultor, yo que tengo que velar porque las cosas en el Poder Ejecutivo se hagan de manera legal, empiezan a salir decretos ilegales, yo no puedo venir aquí y decir que hay una situación política que me lo impide; no tengo que ser consultor obligado para seguir existiendo”.

Ley referendo

Pero veo que nadie pregunta por la ley de referendo, esta es una ley nueva y muy importante, tanto o más que la reforma a la Constitución”

Choque

Roberto no está diciendo nada que la gente no sepa; pero debió ir y decirle eso al Presidente de la República que él asesora”.

Por: Yanessi Espinal