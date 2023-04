La afirmación es del propio Ángel Lockward durante su testimonio ante la jueza Kenya Romero en el conocimiento de las medidas de coerción en el caso Calamar

Santo Domingo, R.D.-La Oficina de Abogados de Ángel Lockward era el centro de operaciones que utilizó el entramado corrupto de los imputados en el caso Calamar para el cobro irregular de decenas de expropiaciones de terrenos que el Estado debía pagar.

Así lo hizo saber el propio Ángel Lockward cuando se declaró culpable de las imputaciones que le hace la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en la audiencia celebrada el viernes en la oficina de atención permanente del Distrito Nacional.

Lockward dijo a la magistrada Kenya Romero que fue buscado por Fernando Crisóstomo, uno de los delatores del caso Calamar, quien se encargaba de identificar las propiedades expropiadas, enviaba a los herederos a la oficina de Lockward, que luego él se ponía de acuerdo con la señora Belkys, directora legal de Bienes Nacionales, para gestionar los pagos en el Ministerio de Hacienda.

Dijo que Crisóstomo fue un enviado del director de Bienes Nacionales, Emilio Rivas (fallecido) y del Ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Este último preso y acusado de ser el presunto cabecilla del entramado corrupto.

A una empresa o algunas empresas ese día escogieron, una luego eran varias dirigidas por el señor Fernando Crisóstomo, de hecho aparentemente podían diferenciar los pagos de manera independiente del señor Crespo y del señor Crisóstomo. Yo le pregunte como lo haría que dieran pruebas de como lo haría a los fines de yo poder plantearle a mis clientes esa situación, como era mi deber. El señor Crespo no volvió por unas semanas pero el señor Fernando Crisóstomo si le dio que como prueba de acelerar los pagos que iba a llevar a al director de Bienes Nacionales y así lo hizo. Ángel Lockward ante el tribunal.

Directora legal Bienes Nacionales gestionaba expedientes

Prosiguió en que “los pagos de las propiedades que estaban afectadas por decreto de expropiación serian pagadas que tenían instrucciones de pagar propiedades de instrucción pública del ministro de Hacienda. Me llevo donde la señora Belkis Tejada, directora legal de Bienes Nacionales, me indicó que a través de ella se depositaran los expedientes de pago de deuda pública, que ella era la encargada de preparar el expediente para el pago de deuda pública”.

Lockward dijo a la jueza Kenya Romero que Belkis Tejada lo había inducido a que aceptara el esquema corrupto y que utilizó al abogado Agustín Mejía. Asimismo, detalló ante el tribunal cada uno de los casos de expropiación que llegaron a su oficina, que incluyen pagos de terrenos en La Altagracia, La Romana, Cotuí, los Terrenos del AILA, estos últimos involucran a Ismael Reyes, también imputado.

“En el caso de la sucesión permita habían dos grupos, había uno compuesto por 22 matrículas que están sin ninguna litis para determinar quiera los sucesores del titular que aparecía en la matricula. En consecuencia esos sostuvieron un contrato con el gobierno, en ese caso particular se da el tema de que el precio estaba en el contrato y la tasación tiene fecha de unos días después, es como le explique la señora Belkis, la directora legal requería por escrito las tasaciones para que se le dieran por teléfono para ella ir avanzando en los documentos”.

Angel Lockward detalló el esquema corrupto

Al referirse a uno de los caso, Lockward dijo que “recibí honorarios a través del señor Alejandro Constanzo, (otro de los apresados por el caso Calamar), los porcentajes honorable magistrada variaban bastante ya el Ministerio Publico ha aclarado que el dinero que recibí de Alejandro Constanzo fue un poquito más de la mitad. Y en el caso de Agustín Mejía fue la mayor parte no voy a decir porcentaje porque no le voy a mentir a usted no tengo nada para hacer el cálculo pero fue la mayor parte”.

Asimismo, dijo que “el esquiema empezo con un porcentaje que se entendia razonable, como avanzo el esquema comenzo a subir supuestamente para aseguramiento de Fernando Crisostomo para el pago de la campaña y llevo a 55.60 por ceinto, vario un poquito de un caso a otro, pero llego a eso con sacrificio de los propietarios y de los jonorarios de los abogados. Ahí hubo caso que nosotros le entregamos el 5 y 10 por ciento porque si no ese esquema un poquito extorsivo no habria manera de que sacara el pago a traves de estas compañías de Fernando”.

Retiro la demanda contra los investigadores de la Contraloría

Además, el abogado Ángel Lockward, como parte de las negociaciones con el Ministerio Público, dijo a la jueza Romero que entendía que “no sea útil que mantenga esa demanda que está en estado de fallo en la jurisdicción contenciosa porque no es de mi interés crear ningún disturbio en el curso normal de este proceso en que si puedo me gustaría colaborar para esclarecer la verdad”.