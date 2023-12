Perfil de Amaury A. Reyes Torres, nuevo juez del TC y yerno de Miriam Germán

Reyes Torres está casado con una hija de la procuradora Miriam Germán Brito

Amaury A. Reyes Torres, nuevo juez del Tribunal Constitucional (TC), anunciado este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura, cursó la carrera de derecho y maestrías en Derecho de Regulación Económica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana (2012) y Justicia y Derecho Internacional en Fordham University School of Law, NY (2016) tienen títulos técnicos en «Derechos humanos internacionales y derecho humanitario» de la Academia de Derechos Humanos internacionales y Derecho humanitario de la American University Washington College of Law.

Fue letrado de adscripción temporal en Tribunal Constitucional de la República Dominicana y durante su estancia en la alta corte, ocupó el cargo de coordinador de la Unidad de Relatorías de Sentencias y formó parte del equipo legal- administrativo para la implementación del sistema de gestión de expedientes en sus primeras dos fases.

De igual forma, pasante en la Corte de Apelaciones Federal de los Estados Unidos de América para el Segundo Circuito de la ciudad de Nueva York (U.S Court Of Appeals for the Second Circuit), para el juez Denny Chin y formó parte del equipo de editores de la Fordham International Law Review y del equipo de escritores e investigadores de “Rights Wire” del Leitner Center for International Law and Justice de la universidad Fordham School of Law.

Es yerno de la procuradora Miriam Germán Brito

Reyes Torres tiene vínculos familiares con la procuradora Miriam Germán Brito, está casado con su hija, por tanto, es yerno.

Por esta razón, para su evaluación, Germán Brito optó por inhibirse. Explicó que podría generar un conflicto de intereses, y afectar la imparcialidad y transparencia requeridas.

La procuradora dirigió una carta al presidente Luis Abinader y a los demás miembros del CNM en la que les comunicó su decisión y les pidió su permiso para retirarse de la evaluación de este postulante.

Selección del CNM para el TC

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), además Reyes Torres, como juez del TC, escogió a cuatro jueces más para ocupar las cinco vacantes que tenía disponibles el Tribunal Constitucional.

Estos jueces son: Napoleón Ricardo Estévez Lavandier (presidente), Sonia Argentina Díaz Inoa De Sánchez, Army Esperanza Ferreira Reyes y Fidias Federico Aristy Payano, todos por nueve años.

Lista de todos los jueces del TC

Con la selección de estos cinco nuevos integrantes se completa la matrícula de 13 jueces, ahora conformada por:

José Alejandro Ayuso

Alba Luisa Beard Marcos

Manuel Ulises Bonnelly Vega

Domingo Antonio Gil

María del Carmen Santana de Cabrera

Miguel Aníbal Valera Montero

Eunisis Vásquez Acosta

José Alejandro Vargas Guerrero

Napoleón Ricardo Estévez Lavandier

Sonia Argentina Díaz

Amaury A. Reyes Torres

Army Esperanza Ferreira Reyes

Fidias Federico Aristy Payano

Asimismo, cesan en sus funciones en el Tribunal Constitucional los magistrados Rafael Díaz Filpo, Lino Vásquez Samuel, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Justo Pedro Castellanos Khoury.

Se recuerda que el próximo 27 de diciembre vence el mandato de estos jueces en el Tribunal Constitucional, incluyendo su presidente, Milton Ray Guevara, los cuales son los últimos magistrados que quedan de la colegiatura original, cuando inició el funcionamiento de esta alta corte en el año 2012.