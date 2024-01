Alcaldía de Higüey garantiza organización en celebración Día de la Altagracia

La Altagracia, RD.- El alcalde de Higüey, Rafael Barón Duluc Rijo, aseguró que la organización de los últimos años en la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia se debe a que han trabajado en los protocolos para este evento religioso que concentra a feligreses de todas partes del país cada 21 de enero.

Entrevistado por un equipo de CDN, en el marco de la cobertura especial por el feriado religioso, el edil indicó que para este evento la Alcaldía creó un departamento de prevención de riesgo y coordinación con las demás autoridades involucradas, tanto provinciales como nacionales.

Duluc Rijo atribuyó el desorden de años anteriores a la improvisación por parte de los encargados.

“Años atrás, era un desastre lo que ocurría en Higüey”, expresó.

Antes, a esta hora por aquí no se podía caminar; no solo por la cantidad de gente, porque no ha aminorado la asistencia del público… es la organización

Rafael Barón Duluc Rijoalcalde de Higüey