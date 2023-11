AIRD entrega galardones por aportes al sector industrial

Santo Domingo, RD. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana República Dominicana (AIRD) celebró este jueves el acto de entrega de galardones industriales donde reconoció los aportes al desarrollo industrial de instituciones y empresas dominicanas.

En el evento reconocieron a César Iglesias, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y don Rafael Menicucci Vila por sus aportes al sector industrial.

Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD, señaló que las cifras exhibidas por el sector industrial indican un comportamiento positivo y muestran la importancia de la industria para el desarrollo sostenible de la nación.

Aseguró que el sector industrial, en el 2023 genera sobre los 480 mil empleos directos. Dijo que de acuerdo con las últimas cifras del Banco Central, el 67% de los empleos industriales son formales. Lo que quiere decir que se reportan a la TSS, comparado con el 39% del sector privado en su conjunto. No solo la industria tiene un alto índice de formalidad, sino que también dentro de los empleos formales del sector, el salario promedio es un 20% mayor que el promedio de los salarios del sector privado”, explicó el presidente de la AIRD.

De su lado, el vicepresidente Ejecutivo de la AIRD, Mario E. Pujols, manifestó que la entrega del Galardón a la Labor Institucional de Apoyo al Sector Industrial, el Galardón Nacional a la Industria Dominicana y el Galardón al Mérito Industrial, son reconocimientos que muestran con claridad que el fomento, la promoción y la defensa del sector industrial dominicano es una tarea que no se detiene. Aseguró que por eso se hace necesario resaltar a quienes, con sus contribuciones y aportes, distinguen y diferencian a nuestro sector.

Por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el galardón lo recibió su ministro, Víctor -Ito- Bisonó.

En cuanto al Galardón Nacional a la Industria Dominicana, lo recibió Miguel Feris Chalas y Jesús Feris Ferrús en representación de la empresa César Iglesias.

Con respecto al Galardón al Mérito Industrial, lo otorgaron a don Rafael Menicucci, el Ingeniero, quien estuvo acompañado de sus familiares.

“Gracias por el honor que me confieren en este día en que celebro un vínculo de años con esta querida AIRD. No he hecho más que cumplir gustosamente con mi responsabilidad, siempre tratando de defender lo que he creído y a lo que he consagrado mi vida: al sector industrial y productivo nacional”.

Dijo Menicucci al recibir el Galardón.