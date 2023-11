Fundación Alfredo Nobel desiste de acción penal en caso Coral

Santo Domingo, RD. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió este jueves un desistimiento de acción penal interpuesto por la Fundación Alfredo Nobel en la caso de corrupción denominado Coral.

La fundación que se sumó a la acusación del Ministerio Público, buscaba una indemnización de 6 mil millones de pesos a favor de la sociedad. La incorporaron al proceso penal en calidad de querellante. Por lo tanto, no podía reclamar sanciones económicas en contra de los generales y militares acusados de desfalcar al Estado.

Eso no afecta en nada el proceso, ya que los querellantes, en este caso él era un querellante adhesivo a la acusación del Ministerio Público, él no había interpuesto una acusación particular y sus pretensiones civiles no fueron acreditadas para el juicio. Desde el auto de apertura del juicio en el conocimiento de la audiencia preliminar, el juez solo los envió como querellante, por entender que no se reunían las condiciones para ellos demandar pretensiones civiles a favor del Estado Dominicano.

Dijo Mirna Ortiz, Ministerio Público.