Abogado califica de sin sentido e innecesario arresto de Gral. Robiou

El abogado Candido Simón calificó de “sin sentido e innecesario” el arresto del General Juan Carlos Torres Robiou a altas horas de la noche.

Debido a que éste no ha ocultado ninguna información durante su proceso de investigación ni ha impedido que el Ministerio Público realice su trabajo.

Al contrario, puso a disposición del presidente Luis Abinader su cargo en el Cestur y ha comparecido ante la Pepca, para continuar con los interrogatorios.

Por lo que a jucio de Simón, es un atropello y un irrespeto contra la dignidad del General Torres Robiou.

Tal es el caso de ayer, que fue citado por el Wilson Camacho, donde fue interrogado por más de 6 horas para explicar el origen lícito de sus bienes, explicó Simón.

Irrespeto a la dignidad del General Gral. Robiou

La detención pone en peligro al que sea mencionado en una red social como ladrón a cambio de impunidad, para que meta al medio a quien le pongan por delante, dijo.

“La experiencia me ha enseñado que el que miente se devuelve, la desfachatez no se premia, el descaro y desparpajo de un testimonio espurio no resistirá los embates de un proceso penal frontal cuando baje la marea” señaló.

Asimismo, manifestó que si las autoridades van a hacer algo malo que lo háganlo bien, porque el mundo gira y el respeto a la dignidad.

Así como, el buen nombre y las garantías son malas hasta que algún día tocan la puerta de tu casa.

"Cuando estés en la cima de la loma no vaciles en mirar a la falda de la loma, porque a descender te vas a encontrar con quienes pisoteaste al subir" [Proverbio Chino].

Acusación contra el General

Torres Robiou es señalado en el expediente del Caso Coral por el supuesto alquiler de un inmueble a un costo mensual de 3 mil dólares.

Y que está a nombre de una de las empresas investigadas, Único Real State. Situación que el Ministerio Público ha considerado "en extremo sospechoso".