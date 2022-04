Abogado aclara no hay orden de arresto contra mujer amenazó taxista

La Vega, RD.- El abogado de la mujer que a punta de pistola se negó a pagar un servicio a un taxista de Santiago, aclaró que contra esta no hay orden de arresto.

Rafael Guzmán aseguró que acudió a la Fiscalía de La Vega con su cliente, Carmen Delia Acevedo y confirmó que “no hay ningún tipo de orden contra ella, ni siquiera una denuncia”.

En ese sentido, manifestó que “aquí lo que ha habido siempre es prensa”.

También dijo que la pistola con la que Delia Acevedo amenazó al taxista Edwin de Jesús Lora es de juguete.

Según Guzmán, su cliente usa esa pistola de juguete para “espantar a los atracadores”.

“El monto del taxi era de 2,000 pesos o 1,200 y después él se lo estaba dejando en 800. Pero ella llamó a la base y le dijeron que eran 450 pesos y ella estaba dándole 500 pesos, o sea 50 pesos más”, explicó Guzmán.

Añadió que Acevedo es “victima de buena fe” y que además están dispuestos a mediar. Dijo que su cliente está a disposición de la justicia.

Sobre el caso

En un video que hizo viral se observa a Carmen Delia Acevedo con pistola en manos y lanzando improperios y amenazas al taxista Edwin de Jesús Lora.

Lora aseguró que abordó a la dama en el centro de diversiones Plaza Gómez Díaz de la Avenida Hispanoamérica, en Santiago, y la llevó hasta a su residencia en el Caimito Abajo, en La Vega.

El taxista, quien presta servicios en la unidad 141 de Taxi Monumental, agregó que al llegar a su residencia la mujer se negaba a pagarle y solo le dio el 50 por ciento del costo de la carrera. Sostiene que al ver la agresividad de la dama dejó de grabar y se retiró.

“Me puse nervioso y dejé de grabar por un instante, mientras ella me hacía reclamo y me amenazaba. Al parecer la pistola se le encasquillo, pero cuando la puso a funcionar me hizo un disparo y yo huí del lugar”, indicó.

Pasado esto la señora entró a su residencia y salió con el arma, que la manipuló presuntamente con intenciones de dispararle.