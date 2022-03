Mujer que amenazó taxista con pistola da versión de los hechos

Santo Domingo, RD.- Carmen Acevedo, la mujer que amenazó al taxista Edwin Lora con arma de fuego, aclaró que ella sí quería pagarle al joven por el servicio brindado, contrario a lo que mucha gente ha estado comentando tras ver el video que se hizo viral en redes sociales.



Explicó que al solicitar el servicio, la compañía de taxi le dio la tarifa por transportarla a su casa, ubicada en el Caimito Adentro, La Vega. Sin embargo, sostuvo que Lora, al dejarla en el punto final, le dio un monto que duplicaba el real.

“Pido a la compañía que me mande un taxi para que me lleve a mi casa. La tarifa es 450 pesos. Le doy 500. Él dice que no, que son ochocientos”, declaró Acevedo.