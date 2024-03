Abinader y Elon Musk: ¿finalmente concretarán el negocio estrella?

Nuevamente, el nombre de Elon Musk suena en la agenda informativa dominicana debido a su «interés» en la verja fronteriza con Haití y el llamado casi inmediato del presidente Luis Abinader a «saltar la verja» y visitar el país para que compruebe las potencialidades de negocios. Especialmente, dicho por el propio mandatario, las capacidades de fabricación tecnológica en las zonas francas.

«Nuestra iniciativa de valla de seguridad inteligente entre la República Dominicana y Haití es de hecho un proyecto interesante (…) Sin embargo, creo que nuestras capacidades de fabricación tecnológica en las zonas francas le resultarán aún más fascinantes. Contamos con una fuerza laboral altamente calificada y una infraestructura sólida lista para respaldar la fabricación avanzada. Lo invito a visitarnos en la República Dominicana cuando quiera verlo por sí mismo y explorar oportunidades potenciales» fue el mensaje de Abinader a Elon Musk, a través de la red social X.

