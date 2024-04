Abinader asegura que en los próximos 4 años habrá más transparencia

Candidato presidencial del PRM llama a frentes sectoriales de su partido acudir a votar el 19 de mayo para continuar profundizando el cambio en todo el país.

Santo Domingo. – El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, invitó este domingo a todos los frentes sectoriales a llevar a toda la militancia a votar este 19 de mayo para continuar profundizando el cambio de la República Dominicana.

«Llévenlos a las urnas el 19 de mayo para que puedan confirmar que en los próximos cuatro años viene más transparencia, más empleo, más salud, más seguridad, más obras y una República Dominicana en el camino derecho hacia el desarrollo», proclamó.

El líder del PRM, insistió que tienen que ir a votar por sus diputados y diputadas, senadores y senadoras y que no se quede nadie que simpatice, que milite en ninguno de los frentes ni en el partido porque la democracia lo necesita, es un deber, pero es un derecho que se tiene que ejercer.

Manifestó que con la motivación a la militancia para votar se podrá asegurar que el cambio se profundiza y se podrá tener una mejor seguridad social y salud en los próximos 4 años.

«Que vamos a poder continuar disminuyendo la pobreza, creando empleos, apoyando al hombre del campo, al productor agropecuario, como hemos llevado a niveles récord en esta administración y continuaremos en los próximos 4 años».

Abinader acompañado de la Raquel Peña, candidata a la vicepresidencia, en el acto con los frentes sectoriales del Distrito Nacional celebrado en el Coliseo Carlos Teo Cruz, expuso que si en momentos difíciles como los que ha tenido que enfrentar ha logrado hacer un gobierno que hoy tiene el apoyo en toda la sociedad, hacerlo en mejores tiempos como los próximos 4 años, le permitirá dejar un legado en un camino hacia el desarrollo, la institucionalidad y hacía mejorar la calidad de vida los dominicanos y las dominicanas.

El líder del PRM felicitó a los frentes sectoriales por le gran trabajo que han realizado y dijo que su fortaleza fundamentalmente la plataforma política del PRM y aliados que trabaja para continuar profundizando el cambio en el país.

Recordó que siempre insistía en fortalecer los frentes sectoriales porque estos representan sectores especiales de la sociedad dominicana.

«Sectores especiales donde hemos tenido políticas públicas especiales y sectoriales para cada uno de ustedes y por eso hoy las mipymes están mejor, los profesionales están mejor, los agropecuarios están mejor, la salud está mejor y en cada uno de los sectoriales hemos avanzado», resaltó el candidato del PRM.

Agregó que con el avance de cada uno de esos sectores es que se han profundizado el cambio y que se continuará en los próximos cuatro años de su próxima gestión.

Un problema feliz

El candidato presidencial del PRM dijo que en la organización política tienen lo que muchos llaman «un problema felíz», porque todos saben cuál será el resultado de las próximas elecciones del 19 de mayo.

«Y porque un problema felíz, porque hay muchos compañeros y compañeras, simpatizantes, amigos y amigas que dicen que las elecciones ya se sabe cuál va a ser el resultado y es verdad. Pero también es verdad que no se puede quedar nadie sin ir a votar, absolutamente nadie», enfatizó Abinader.

Abinader es un dominicano de corazón, una máquina de trabajo

De su lado, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, destacó que el presidente Abinader es un hombre que debate ideas, sin miedo, es un dominicano de corazón, que defiende la patria, y en tiempo de crisis nunca olvidó a la gente porque es una máquina de trabajo, un revolucionario, modernista, uno de nosotros.

Indicó que los frentes sectoriales del partido, comúnmente conocidos como los frentes de masas, son el vínculo por excelencia para unir el partido con los diferentes sectores del quehacer nacional que conforman el tejido social y económico de la República Dominicana y son el motor que posibilitarán el alcance del hito histórico del 70% y de 4 años más para Luis Abinader.

«Mientras el presidente Abinader está arriba y arriba, nuestros opositores están bajito, bajito. Compañeros y compañeras que mis palabras de aliento y optimismo no sean malinterpretados por muchos, el próximo 19 de mayo habrá motivos suficientes para celebrar; sin embargo, el poder sin humildad no tiene sentido, el triunfo de febrero del 80% del territorio y lo que se producirá en mayo en el Congreso y a nivel presidencial no es para asumirlo lleno de triunfalismo y de aire, el pueblo nos está dando una oportunidad para trabajar más por ellos, para crecer, para aportar y hacer de este país uno diferente», enfatizó.

En tanto, la secretaria general nacional del PRM, Carolina Mejía, expresó que sin ánimo triunfalista, lo que ha ocurrido hoy es la continuación de lo que pasará el 19 de mayo. «Aquí está el equipo de Luis Abinader, somos de Luis, del PRM y junto a los partidos aliados, por amor a la República Dominicana 4 años más».

«El triunfo nos va a encontrar a todos trabajando, por eso hemos tenido una agenda tan intensa. Jamás vamos a desaprovechar esta oportunidad de con la esperanza y la pasión que nos mueve en Luis Abinader, dejar de salir a las calles para decirle que el Cambio Sigue porque la gente lo pide», manifestó Mejía.

La secretaria general del PRM, levantó la mano de Guillermo Moreno, candidato a senador por el Distrito Nacional, quien dijo está dispuesto a acompañar al presidente Abinader en los próximos cuatro años a seguir transformando el país.

También, el secretario nacional y coordinador nacional de campaña de los frentes sectoriales, Freddy Fernández, destacó las cualidades del presidente Abinader el cual se ganó el corazón del pueblo dominicano con sus acciones en bien de la sociedad de la población.

Apuntó que la gente con anterioridad había perdido la fe en la política y hoy en día por el accionar del presidente ha recobrado la fe en la política.

Dentro de los frentes sectoriales están, MIPYMES, profesionales, barrial y comunal, empresarios y comerciantes, deportes, seguridad social, magisterial, eléctrico, técnicos, sindical, agropecuario, técnicos, salud (enfermeras y médicos), de construcción, de jóvenes, de abogados, religiosos y cooperativismo.

