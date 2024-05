Abel Martínez:  "no es combatir la delincuencia, sino prevenirla"

SANTO DOMINGO, RD.-El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aseguró este martes que en materia de seguridad ciudadana hay muchas cosas que hacer para que la República Dominicana libre la lucha contra la delincuencia.

En ese sentido, el candidato presidencial del PLD, al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN, afirmó que no solo combatirá la delincuencia, sino que trabajará en la prevención de delitos.

Apuntó además que aplicará el plan de Anillos de Seguridad, que consiste en la implementación de patrullas de proximidad en los barrios, patrullas motorizadas y destacamentos policiales equipados con la tecnología necesaria.

El líder político explicó que, a este plan de Anillos de Seguridad, se le añade la instalación de más de 100 mil luces led en sus primeros 100 días, en barrios, calles y espacios públicos de alta insistencia de delincuencia.

También la instalación de cámaras de videovigilancia, muchas de ellas con reconocimiento facial e interconectadas al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

«Hay detalles sencillos que no ameritan un gran plan, pero que son preventivos. Iniciaremos con 100 lámparas tipo LED en las zonas de mayor incidencia de delitos. Se combate con oportunidades para la juventud y con una buena educación. Debe ser un plan integral, donde las cárceles se conviertan en una especie de zona franca, que los convierta en personas útiles para la sociedad. Hay que hablar de una reforma policial real, no como el realizado por este gobierno, que no ha dado resultados reales», explicó Abel Martínez.