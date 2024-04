Leonel dice que su prioridad será reactivar el crecimiento económico

Leonel le recordó a Abinader que durante esta gestión de gobierno “no se ha crecido”

Santo Domingo.- Respondiendo a la primera pregunta del debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, sobre cuáles serían, en su gestión de gobierno, las prioridades presupuestarias, el candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, indicó que su prioridad será reactivar el crecimiento económico.

“En un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo, de lo que se trata es de reactivar el crecimiento económico una vez más por encima del 5%, y eso va a significar, obviamente, prestarle mayor atención a los sectores productivos de la vida nacional que son los generadores de riqueza.”

“En este caso, vamos a declarar de alta prioridad nacional el sector agropecuario de nuestro país, para poder garantizar la seguridad alimentaria en la República Dominicana. Apoyo a los sectores industriales y a los sectores productivos nacionales en sentido general”, dijo Leonel, a lo que agregó, educación, seguridad social, entre otras.

El candidato oficialista habló del crecimiento del empleo, lo que al momento de replicar, Leonel Fernández, estableció que para lograr la promesa de campaña del 2019, de aumentar el empleo, el actual presidente necesitaría 12 años más, pues hasta el momento no ha cumplido.

Igualmente, en las palabras introductorias, Leonel Fernández le recordó al actual presidente de la República que durante esta gestión de gobierno “no se ha crecido”.

Sobre el muro fronterizo

Leonel Fernández le recordó al candidato presidencial del PRM, que en su gobierno no se hizo el muro en la frontera, como no lo hizo, Pedro Santana, ni Buenaventura Báez, ni Trujillo, ni Balaguer, ni nadie, “y no se había hecho porque en realidad, aunque Haití es una democracia fallida, hoy día es un Estado colapsado”.

“No había llegado a los niveles de inestabilidad política crónica a que ha llegado después del asesinato el presidente Jovenel Moïse. Ya sí, cuando se pierde el control del territorio y, eso se convierte en una amenaza a la seguridad interior de la República Dominicana, hay que proceder a pasos adicionales, en este caso una verja perimetral”, agregó.